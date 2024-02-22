Конкурент Galaxy S24 Ultra и iPhone 16 Pro Max. Xiaomi официально представила главный смартфон этого года

Xiaomi официально представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra. Направленный в первую очередь на любителей мобильной фотографии, устройство предлагает не только выдающиеся камеры, но и другие интересные возможности.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.
Xiaomi 14 Ultra оснащен 6,73-дюймовым дисплеем OLED разрешением 3200 × 1440 пикселей, 12-битной глубиной цвета, пиковой яркостью 3 000 нит и плотностью пикселей 522 ppi. Этот дисплей обеспечивает полный охват цветовой гаммы DCI-P3, поддерживает технологии HDR, Dolby Vision и HDR Vivid, а частота обновления может варьироваться от 1 до 120 Гц.
Корпус Xiaomi 14 Ultra выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет толщину 9,2 мм, не включая выступающий фотомодуль. Вес устройства составляет 224,4 грамма (с кожаной задней панелью). Стекло обладает "превосходными характеристиками защиты от изгиба и повышенной устойчивостью к падениям". Также предусмотрена защита от влаги по стандарту IP68.
Флагманский смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 с системой жидкостного охлаждения для эффективного контроля температуры. Варианты памяти включают 12 ГБ ОЗУ с накопителем 256 ГБ, а также 16 ГБ ОЗУ с вариантами хранения 512 ГБ или 1 ТБ. Устройство работает под управлением HyperOS, основанной на Android 14.
По информации производителя, камеры смартфона Xiaomi 14 Ultra получают на 205 процентов больше света, чем у iPhone 15 Pro Max, что обеспечивает создание четких снимков с насыщенной цветовой гаммой даже при недостаточной освещенности. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера.
За алгоритмы и функции камер отвечает AISP - новая платформа на основе искусственного интеллекта. Она обеспечивает мгновенное создание высококачественных кадров и получение RAW-изображений. Также AISP позволяет записывать видео в формате 4К со скоростью 120 кадров в секунду и создавать полнофокусные видео 8K на всех фокусных расстояниях.
Смартфон предлагает спутниковую связь с поддержкой голосового общения в режиме реального времени и двусторонней отправки текстовых сообщений.
Для обеспечения автономности устройства установлена батарея емкостью 5 300 мА/ч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт. При использовании специальной накладки для камеры общая емкость увеличивается до 6 800 мА/ч.
Предзаказы в Китае уже стартовали.
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