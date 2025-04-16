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Конкурент AirPods представил наушники с рекордной автономностью работы

Среда 16 апреля 2025 18:55
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Конкурент AirPods представил наушники с рекордной автономностью работы Появился конкурент AirPods с невероятной батареей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Бренд CMF, который является частью компании Nothing, представил новые беспроводные наушники Buds 2. Хотя они внешне напоминают первые CMF Buds, внутри были внедрены значительные улучшения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GSMArena, посвященный мобильным устройствам и технологиям.

Характеристики наушников

CMF Buds 2 оснащены 11-миллиметровыми кастомными драйверами, настроенными с помощью технологии Dirac Opteo, а также улучшенной системой Nothing Ultra Bass Technology 2.0 для мощных низких частот. Обновлена поддержка Bluetooth 5.4 с возможностью одновременного подключения к двум устройствам, а также поддержкой Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

Улучшена и система активного шумоподавления: теперь она способна подавлять до 48 дБ внешнего шума. Гибридная система ANC охватывает широкий диапазон до 5200 Гц и динамически адаптируется под окружающую обстановку.

Конкурент AirPods представил наушники с рекордной автономностью работыКонкурент AirPods представил наушники с рекордной автономностью работыКонкурент AirPods представил наушники с рекордной автономностью работыКонкурент AirPods представил наушники с рекордной автономностью работыНаушники CMF Buds 2 (фото: CMF Buds 2)

В каждом наушнике установлено по три микрофона (всего шесть), применяется технология Clear Voice 3.0, а также реализована поддержка пространственного звучания.

CMF Buds 2 защищены от воды и пыли по стандарту IP55, а кейс имеет защиту от брызг по стандарту IPX2. Время автономной работы составляет 13,5 часов на одном заряде и до 55 часов с зарядным кейсом.

Доступны три цвета: светло-зеленый, темно-серый и оранжевый.

Цена - 59 долларов или 49,95 евро, при предзаказе действует скидка - 10 евро. Поставки начнутся с 18 апреля.

Конкурент AirPods представил наушники с рекордной автономностью работыХарактеристики CMF Buds 2 (фото: CMF Buds 2)

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