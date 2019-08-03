Конкретный совет: Комаровский рассказал, каким лекарством лучше сбивать температуру (видео)

Евгений Комаровский дал рекомендации, как правильно выбрать лекарство, чтобы сбить температуру. Известный педиатр отметил, что при высокой температуре люди часто выбирают между свечой и раствором (суспензия, сироп) внутрь. Врач высшей категории в своем Instagram рассказал, насколько они эффективны в подобных случаях и дал "конкретный совет".

Доктор Комаровский напомнил, что при высокой температуре в некоторых ситуациях возникает спазм сосудов периферических, то есть спазм сосудов кожи, прямой кишки, и из-за этого свеча теряет свою эффективность - "мирно себе лежит в прямой кишке и никуда не всасывается".

Врач объяснил, что же подразумевается под этими "некоторыми ситуациями".

Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)

"Как родителям буквально за пять секунд ответить на вопрос: "Возникает спазм сосудов или не возникает? То есть будет эффективна свечка или нет?" Что для этого надо. Берем детскую ногу и смотрим на пятку. Если пятка розовая и теплая, значит спазма сосудов нет и свечи будут эффективны, даже если температура 39,5 С", - рассказал Комаровский.

При этом если же пятка прохладная и бледная, то свечки лучше не использовать. Нужно дать жидкие лекарственные формы (сиропы, суспензии) внутрь.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее мы писали о том, что доктор Евгений Комаровский рассказал про пользу грудного вскармливания ребенка и озвучил ряд аргументов, которые это доказывают.

Также сообщалось, что недавно доктор Комаровский рассказал, когда нужно лечить ребенка гомеопатией. Педиатр отметил, что гомеопатия не является лечением травами - но является своеобразным плацебо.

Напомним, на днях доктор Евгений Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.