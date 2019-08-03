Конкретна порада: Комаровський розповів, якими ліками краще збивати температуру (відео)

Євген Комаровський дав рекомендації, як правильно вибрати ліки, щоб збити температуру. Відомий педіатр зазначив, що при високій температурі люди часто вибирають між свічкою та розчином (суспензія, сироп) всередину. Лікар вищої категорії в своєму Instagram розповів, наскільки вони ефективні в подібних випадках і дав "конкретну пораду".

Доктор Комаровський нагадав, що при високій температурі в деяких ситуаціях виникає спазм периферичних судин, тобто спазм судин шкіри, прямої кишки, і через це свічка втрачає свою ефективність - "мирно собі лежить у прямій кишці та нікуди не всмоктується".

Лікар пояснив, що ж мається на увазі під цими "деякими ситуаціями".

Фото: Доктор Комаровський (РБК-Україна)

"Як батькам буквально за п'ять секунд відповісти на питання: "Виникає спазм судин чи не виникає? Тобто буде ефективна свічка чи ні?" Що для цього треба. Беремо дитячу ногу і дивимося на п'яту. Якщо п'ятка рожева і тепла, значить спазму судин немає і свічки будуть ефективні, навіть якщо температура 39,5 С", - розповів Комаровський.

При цьому якщо ж п'ята прохолодна і бліда, то свічки краще не використовувати. Потрібно дати рідкі лікарські форми (сиропи, суспензії) всередину.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Раніше ми писали про те, що доктор Євген Комаровський розповів про користь грудного вигодовування дитини і озвучив ряд аргументів, які це доводять.

Також повідомлялося, що недавно доктор Комаровський розповів, коли потрібно лікувати дитину гомеопатією. Педіатр зазначив, що гомеопатія не є лікуванням травами - проте є своєрідним плацебо.

Нагадаємо, днями лікар Євген Комаровський розповів про чотири правила догляду за дитиною під час її хвороби.