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Конкретно потеряла голову: Ани Лорак в нижнем белье возбудила фанатов

STYLERПерсоны    24.05.2019 - 17:06
Конкретно потеряла голову: Ани Лорак в нижнем белье возбудила фанатов
Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак удивила посвежевшим внешним видом

Ани Лорак восхитила поклонников новым снимком в нижнем белье, который она опубликовала на своей Instagram-странице. Поклонники отмечают, что развод с супругом Муратом Налчаджиоглу идет ей на пользу.

Исполнительница, недавно заинтриговавшая намеком на "новую жизнь", заметно посвежела и похорошела. На фото она запечатлена в белом атласном пеньюаре с кружевной вставкой на декольте. 

Конкретно потеряла голову: Ани Лорак в нижнем белье возбудила фанатов

Ани Лорак в нижнем белье восхитила поклонников (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники восхищаются цветущим видом и сексуальным образом, в котором украинская певица, гастролирующая и проживающая в России, предстала на недавном снимке.

А в Instagram-сторис певица выложила снимок из той же фотосессии, на котором она также позирует в соблазнительном образе. На певице надет белый бюстгальтер и такого же цвета рубашка.

Конкретно потеряла голову: Ани Лорак в нижнем белье возбудила фанатов

Ани Лорак в нижнем белье восхитила поклонников (фото: instagram.com/anilorak)

В комментариях фолловеры не перестают восхищаться образом дивы, говоря что Каролина "конкретно потеряла голову".

  • Сильно похудела;
  • Очень нежная и женственная;
  • Каролина конкретно потеряла голову, интересно из-за кого?
  • Помолодела лет на 10. Теперь выглядите а 17;
  • Очень нежная и красивая королева, моя Каролина;
  • Не верится глазам, Ани, ты ли это?
  • Роскошный образ!

Конкретно потеряла голову: Ани Лорак в нижнем белье возбудила фанатов

Ани Лорак в нижнем белье восхитила поклонников (скрин: instagram.com/anilorak)

Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

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