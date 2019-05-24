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Конкретно втратила голову: Ані Лорак в нижній білизні збудила фанатів

STYLERПерсони    24.05.2019 - 17:06
Конкретно втратила голову: Ані Лорак в нижній білизні збудила фанатів
Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак здивувала квітучим зовнішнім виглядом

Ані Лорак вразила шанувальників новим знімком в нижній білизні, який вона опублікувала на своїй Instagram-сторінці. Шанувальники відзначають, що розлучення з чоловіком Муратом Налчаджиоглу йде їй на користь.

Виконавиця, яка нещодавно заінтригувала натяком на "нове життя", помітно посвіжіла і покращала. На фото вона відображена в білому атласному пеньюарі з мереживною вставкою на декольте.

Конкретно втратила голову: Ані Лорак в нижній білизні збудила фанатів

Ані Лорак в нижній білизні вразила шанувальників (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники захоплюються квітучим виглядом і сексуальним образом, в якому українська співачка, яка гастролює і проживає в Росії, з'явилася на новому знімку.

А в Instagram-сторіс співачка виклала знімок з тієї ж фотосесії, на якому вона також позує в спокусливому образі. На співачці надітий білий бюстгальтер і такого ж кольору сорочка.

Конкретно втратила голову: Ані Лорак в нижній білизні збудила фанатів

Ані Лорак в нижній білизні вразила шанувальників (фото: instagram.com/anilorak)

В коментарях фоловери не перестають захоплюватися образом діви, кажучи що Кароліна "конкретно втратила голову".

  • Сильно схудла;
  • Дуже ніжна і жіночна;
  • Кароліна конкретно втратила голову, цікаво через кого?
  • Помолодшала років на 10. Тепер виглядаєте а 17;
  • Дуже ніжна і красива королева, моя Кароліна;
  • Не віриться очам, Ані, чи це ти?
  • Розкішний образ!

Конкретно втратила голову: Ані Лорак в нижній білизні збудила фанатів

Ані Лорак в нижній білизні вразила шанувальників (скрін: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".

До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.

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