Конфуз на вокзале в Харькове чуть не закончился трагедией: хотела попасть на другую платформу (видео)

28 мая на вокзале в Харькове (на станции Харьков-Пассажирский) пожилая женщина упала с первого перрона на рельсы.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook известный блогер и путешественник Олег Васильев.

Судя по видео, пенсионерка хотела попасть на вторую платформу, но не имела желания идти через подземный переход. Поэтому бабка и решила сократить путь.

Более того, парень, который был рядом, решил помочь старушке. Но, как видно, не справился с поставленной задачей - не удержал пенсионерку и она упала на рельсы.

Пенсионерка упала с перрона в Харькове

"В общем с инклюзивностью на наших вокзалах не все в порядке. Даже в Киеве, чтобы воспользоваться лифтом на платформе, нужно звонить диспетчеру. И то не всем такая услуга доступна", - подытожил Васильев.

Реакция соцсетей на данный инцидент довольно разная.

Одни говорят, что типа "так ей и надо", ведь нельзя нарушать правила.

А другие уверены - пенсионерка просто бы не могла перейти через подземный переход, ведь это для старых людей слишком сложно.

"В подземный переход пожилому человеку спускаться трудно, а наземный находится слишком далеко. А надземный (мост над колеей) то и вовсе закрыт уже два года как, якобы на ремонт, а на самом деле - с целью борьбы с "зайцами", - рассказал местный житель Глеб.

Васильев ответил, что "есть еще вариант обойти через южную горловину".

"Понятное дело, что пожилому человеку такой марафон в тягость..."- согласился блогер.