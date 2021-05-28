Конфуз на вокзале в Харькове чуть не закончился трагедией: хотела попасть на другую платформу (видео)
28 мая на вокзале в Харькове (на станции Харьков-Пассажирский) пожилая женщина упала с первого перрона на рельсы.
Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook известный блогер и путешественник Олег Васильев.
Судя по видео, пенсионерка хотела попасть на вторую платформу, но не имела желания идти через подземный переход. Поэтому бабка и решила сократить путь.
Более того, парень, который был рядом, решил помочь старушке. Но, как видно, не справился с поставленной задачей - не удержал пенсионерку и она упала на рельсы.
Пенсионерка упала с перрона в Харькове
"В общем с инклюзивностью на наших вокзалах не все в порядке. Даже в Киеве, чтобы воспользоваться лифтом на платформе, нужно звонить диспетчеру. И то не всем такая услуга доступна", - подытожил Васильев.
Реакция соцсетей на данный инцидент довольно разная.
Одни говорят, что типа "так ей и надо", ведь нельзя нарушать правила.
А другие уверены - пенсионерка просто бы не могла перейти через подземный переход, ведь это для старых людей слишком сложно.
"В подземный переход пожилому человеку спускаться трудно, а наземный находится слишком далеко. А надземный (мост над колеей) то и вовсе закрыт уже два года как, якобы на ремонт, а на самом деле - с целью борьбы с "зайцами", - рассказал местный житель Глеб.
Васильев ответил, что "есть еще вариант обойти через южную горловину".
"Понятное дело, что пожилому человеку такой марафон в тягость..."- согласился блогер.
Напомним, недавно Укрзализныця оскандалилась из-за эскалатора на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.