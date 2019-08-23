Конфликты и раздражительность: астролог предупредила об опасном дне

Гороскоп на август 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Астролог рассказала об опасном периоде в августе, который повлияет на поведение людей

Гороскоп на август 2019 поведает о особенном дне, который в конце лета окажет значительное влияние на представителей всез знаков Зодиака. В чем особенность пятницы, 23 августа, на своей странице в Facebook рассказала известный астролог Наталья Анисимова.

Переход из одного знака Зодиака в другой

По словам эксперта, именно в пятницу, 23 августа, Солнце поменяет свой знак, перейдя из Льва в Деву. Начиная с этого дня стоит проявлять внимание к деталям и подумать о неоконченных делах.

Гороскоп на август 2019 (коллаж: РБК-Украина)

В наступающем периоде люди становятся более педантичными, проявляют свои аналитические способности.

"Нас посещают идеи привести дела в порядок, подсчитать расходы, начать следить за своим здоровьем. И пятница открывает этот марафон", - пишет астролог.

Луна в конфликте с Солнцем

Ближе к вечеру 23 августа Луна поменяет свою фазу, вступив в конфликт с Солнцем. Это означает борьбу мужского и женского начал.

"В такие моменты становится больше недопонимания с противоположным полом. Нередко это сопровождается внутренним конфликтом, раздражением, желанием спрятаться", - предупреждает астролог.

Гороскоп на август 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Венера и Марс "в обнимку"

Воздействие двух планет, олицетворяющих мужское и женское начало, Венеры и Марса, повысит количество феромонов в воздухе. 23 августа захочется флирта и страсти.

"Этот аспект провоцирует влюбленных на действия. Ну, и вообще, он несет в себе новые знакомства и актуализирует тему секса", - резюмировала Наталья Анисимова.

Напомним, известный украинский астролог рассказала, что готовят планеты для украинцев в самый главный для нашей страны праздник - День Независимости.

Также мы писали, что недавно эксперты по изучению астрономии Солнца рассказали, когда следует ожидать нового мощного метеоудара. Геомагнитная буря заставит чувствовать метеозависимых людей разбитыми и подавленными.