Конфлікт тягнеться роками. Цукерберг згадав, як Apple заважала зростанню Meta

Цукерберг розповів про складні стосунки з Apple

Бен Томпсон зі Stratechery взяв інтерв'ю у генерального директора Meta Марка Цукерберга, охопивши широкий спектр тем. Вони зустрілися на першій в історії конференції розробників LlaamaCon, організованій Meta.

Томпсон почав з того, що багато анонсів платформи розробників Facebook за ці роки тепер або "мертві", або "сильно обмежені" в рамках початкової концепції. Це, звісно, привело розмову до Apple.

Марк Цукерберг пояснив, що з переходом користувачів з настільних ПК на мобільні пристрої Apple фактично заборонила створювати "платформу всередині платформи" і використовувати в додатках власні інструменти.

За його словами, ця заборона зачепила важливу частину бізнесу Meta - до моменту IPO у 2012 році ігри та додатки становили близько 20% виручки компанії, але через обмеження Apple у цього напрямку практично не залишилося перспектив.

Цукерберг також зазначив, що політика Apple стала причиною невдоволення, що накопичилося, і "глибокої образи" не тільки через цю ситуацію, а й через інші обмеження, які компанія нав'язувала. Він вважає, що відмова Apple дозволяти реалізацію потенційно цінних функцій вплинула на характер відносин між двома компаніями, що, на його думку, "досить сумно".

Відносини Apple і Meta не найдружніші, незважаючи на те, що компанії певною мірою залежать одна від одної для успіху.

Озираючись на історію відносин двох компаній, обмежувальні політики Apple щодо деяких застосунків, без сумніву, зіграли свою роль. Однак ці практики досі не були визнані антиконкурентними. У результаті розробникам доводиться просто адаптуватися, щоб обійти їх.

Для Meta, як з'ясовується в повному інтерв'ю, це призвело до кількох змін стратегії компанії, що з часом принесло ще більший успіх.