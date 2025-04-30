Meta запустила новий АІ-додаток: як він працює і чим корисний

Компанія Meta, що володіє Facebook, оголосила про запуск Meta AI - свого першого самостійного застосунку на базі штучного інтелекту. Раніше Meta AI вже було інтегровано в Instagram, WhatsApp, Messenger і Facebook, але тепер доступно і у вигляді окремого застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт MacRumors , що спеціалізується на новинах і чутках про Apple.

Що відомо про новий додаток

Додаток Meta AI працює на основі моделі Llama 4. Meta називає його першим кроком до створення більш персонального ШІ, орієнтованого на голосову взаємодію.

Після встановлення застосунку Meta AI поставить вам особисті запитання, щоб краще вас пізнати - це, за заявою компанії, дасть змогу давати "корисніші" відповіді. Інтерфейс Meta AI задуманий як "простий у спілкуванні" і "природний для взаємодії".

Функції голосового управління можна використовувати у фоновому режимі під час багатозадачної роботи, тобто спілкуватися з ШІ, одночасно користуючись іншими додатками. Голосова взаємодія обіцяє бути особистою, доречною і наближеною до живої бесіди. Поки що ця функція доступна в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Додаток також підтримує генерацію і редагування зображень - все це можна робити за допомогою голосових або текстових запитів. Модель Llama 4 вміє шукати інформацію в інтернеті, наприклад, підбирати товари або допомагати в дослідницьких завданнях. Meta також пропонує "підказки для початку бесіди", щоб надихнути користувачів на нові запити.

Meta стверджує, що використовує свій багаторічний досвід у персоналізації соцмереж для створення більш персонального ШІ. Meta AI запам'ятовує інформацію про вас і враховує контекст, а також може використовувати дані з інших платформ Meta - наприклад, ваш профіль або контент, з яким ви найчастіше взаємодієте, - щоб давати точніші та релевантніші відповіді.

Новий додаток Meta AI вже доступний для безкоштовного завантаження в App Store.

Голосовий ШІ від Meta тепер в окремому застосунку (фото: MacRumors)