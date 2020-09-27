Конфликт между Арменией и Азербайджаном: что происходит в спорном регионе (видео)

Конфликт Армении и Азербайджана (коллаж: РБК-Украина)

Стороны обвинили друг друга в начале боевых действий

Давний конфликт между Арменией и Азербайджаном за территории Нового Карабаха вспыхнул с новой силой в воскресенье, 27 сентября. Первое сообщение о боях в спорном регионе появилось в Министерстве иностранных дел Армении, где заявили, что именно Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. Что известно об обстрелах по состоянию на 27 сентября – читайте ниже.

Как все началось: реакция МИД и мобилизация

По данным армянского МИД, ракетные удары нацелены "на мирные населенные пункты", включая Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Ереван возложил "всю ответственность за последствия агрессии" на Азербайджан.

В свою очередь в Баку заявили о провокации со стороны вооруженных сил Армении, которые обстреляли позиции азербайджанских военных. В Минобороны Азербайджана отметили, что их войска приступили к контрнаступательной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Ереван сообщал, что подбил два азербайджанских вертолета и три танка.

Минобороны Армении опубликовало видео уничтожения танков противника

Азербайджан в свою очередь заявил, что уничтожил 12 единиц зенитно-ракетных комплексов Оса подразделений ПВО Армении.

Видео от Минобороны Армении - уничтожение азербайджанских танков T-72

После обострения ситуации в Нагорном Карабахе Армения объявила военное положение и мобилизацию. "Власти" непризнанного Нагорного Карабаха также объявили военное положение и всеобщую мобилизацию для мужчин старше 18 лет.

Что известно о жертвах

В Карабахе сообщают о гибели двух мирных жителей в результате утренних обстрелов – погибла женщина с ребенком.

Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на "секретаря Совета безопасности" Карабаха Самвела Бабаяна, в ходе боевых действий погибли десять военнослужащих армии непризнанного государства.

Азербайджан также заявляет о жертвах среди гражданского населения и военных, пока не уточняя их число.

История конфликта между Арменией и Азербайджаном

Большинство жителей Нагорного Карабаха — этнические армяне. Регион, который во времена Советского Союза входил как автономия в состав Азербайджанской ССР, в 1988 году объявил о выходе из нее и вхождении в состав Армянской ССР. Впоследствии местный парламент заявил о независимости Нагорно-Карабахской республики.

В 1987 году конфликт между Арменией и Азербайджаном перерос в полномасштабные боевые действия, которые продолжались до 1994 года. В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии. Однако Нагорный Карабах не вернулся под контроль Азербайджана, Азербайджан также полностью или частично не контролирует семь прилегающих к нему районов и частично или полностью контролирует Мартакертский, Мартунинский и Шаумяновский районы Нагорного Карабаха.

Армения оказывает Нагорному Карабаху материальную помощь, хотя фактически не признает его независимость. Время от времени там происходят вооруженные столкновения.

В частности, в середине июля 2020 года на границе Азербайджана и Армении произошло обострение ситуации, в результате которого обе страны понесли потери, в частности, среди высшего военного руководства.

Украина признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Напомним, что ранее в ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры.

Также мы сообщали, что Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу.