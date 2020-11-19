Конфискация жилья за долги: украинцам объяснили, когда можно потерять квартиру

Жилье у неплательщиков за коммунальные услуги в Украине обычно не арестовывают и не забирают, однако такая ситуация возможна. Принудительное изъятие и продажа квартиры может быть при накоплении суммы долга в 100 тысяч гривен.

Об этом рассказал председатель областной организации Союза собственников жилья Украины Игорь Скоропад, пишет газета "Экспресс".

Эксперты объяснили, при каких условиях единственное жилье должника могут арестовать и продать, а владельца - выселить.

По словам адвоката Веры Струковой, потерять квартиру неплательщик за коммуналку рискует, если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы - сейчас в Украине это 100 тысяч гривен.

Если же сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству не превышает указанной, единственное помещение должника и земельный участок не арестуют, не изымут и не продадут.

Какая процедура взыскания долга с неплательщика

Предоставляющие коммунальные услуги сначала подают исковое заявление в суд. Отмечается, что гражданский процессуальный кодекс позволяет рассматривать эти споры в упрощенном порядке, когда выдается судебный приказ по заявлению поставщика коммунальных услуг. Однако потребитель вправе обжаловать этот приказ, и тогда дело рассматривается уже в исковом производстве.

Когда уже есть судебный приказ или решение суда о взыскании с должника денежных средств за коммуналку, документ передают исполнителям. Тогда уже имущество могут забрать и принудительно продать. Но сначала исполнитель выносит постановление о начале исполнительного производства - это и есть действия, направленные на погашение задолженности.

Как исполнители могут возвращать долг

Как рассказал Скоропад, исполнительные службы могут продать авто, бытовую технику, мебель должника, возвращать долг за счет средств с его банковских счетов.

Струкова добавила, что исполнители могут взимать средства с зарплаты или пенсионным выплатам.

При этом для погашения долга за коммунальные услуги разрешают ежемесячно взимать не более 20% пенсии.

Насколько реальна угроза потерять жилье из-за долгов за коммуналку

Исковая давность дел, касающихся задолженности за коммунальные услуги, составляет 3 года, а накопить 100 тысяч задолженности за такое короткое время почти невозможно, говорят эксперты. Разве что за отопление в помещении очень большой площади.

Также отмечается, что поставщики услуг часто обращаются в суд тогда, когда накапливается достаточная сумма долга и не истек срок исковой давности. Тогда при взыскании в принудительном порядке должник должен компенсировать судебные расходы и 10% исполнительного сбора.

К слову, если дойдет до принудительного взыскания, то сумма задолженности за коммуналку может вырасти на 20% из-за пени (за год 3,65% суммы долга).

Ранее юристы рассказали, у кого и в каких случаях за долги по коммуналке могут забрать квартиру.

Напомним, прошлой зимой под Харьковом пенсионерку выгнали из квартиры за коммунальные долги на сумму более 20 тысяч гривен.