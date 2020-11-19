Конфіскація житла за борги: українцям пояснили, коли можна втратити квартиру

Житло у неплатників за комунальні послуги в Україні зазвичай не арештовують і не забирають, однак така ситуація можлива. Примусове вилучення і продаж квартири може бути при накопиченні суми боргу в 100 тисяч гривень.

Про це розповів голова обласної організації Спілки власників житла України Ігор Скоропад, пише газета "Експрес".

Експерти пояснили, за яких умов єдине житло боржника можуть заарештувати та продати, а власника - виселити.

За словами адвоката Віри Струкової, втратити квартиру неплатник за комуналку ризикує, якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати - наразі в Україні це 100 тисяч гривень.

Якщо ж сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує зазначеної, єдине приміщення боржника та земельну ділянку не арештують, не вилучать і не продадуть.

Яка процедура стягнення боргу з неплатника

Надавач комунальних послуг спершу подає позовну заяву до суду.

Зазначається, що цивільний процесуальний кодекс дозволяє розглядати ці суперечки в спрощеному порядку, коли видається судовий наказ за заявою постачальника комунальних послуг. Однак споживач має право оскаржити цей наказ, і тоді справа розглядається вже в позовному провадженні.

Коли вже є судовий наказ або рішення суду про стягнення з боржника грошових коштів за комуналку, документ передають виконавцям. Тоді вже майно можуть забрати і примусово продати. Але спочатку виконавець виносить постанову про початок виконавчого провадження - це і є дії, спрямовані на погашення заборгованості.

Як виконавці можуть повертати борг

Як розповів Скоропад, виконавчі служби можуть продати авто, побутову техніку, меблі боржника, повертати борг за рахунок коштів з його банківських рахунків.

Струкова додала, що виконавці можуть стягувати кошти з зарплати або пенсійних виплат.

При цьому для погашення боргу за комунальні послуги дозволяють щомісяця стягувати не більше 20% пенсії.

Наскільки реальна загроза втратити житло через борги за комуналку

Позовна давність справ, що стосуються заборгованості за комунальні послуги, становить 3 роки, а накопичити 100 тисяч заборгованості за такий короткий час майже неможливо, кажуть експерти. Хіба що за опалення в приміщенні дуже великої площі.

Також зазначається, що постачальники послуг часто звертаються до суду тоді, коли накопичується достатня сума боргу і не минув строк позовної давності. Тоді при стягненні в примусовому порядку боржник має компенсувати судові витрати та 10% виконавчого збору.

До речі, якщо дійде до примусового стягнення, то сума заборгованості за комуналку може зрости на 20% через пеню (за рік 3,65% суми боргу).

Раніше юристи розповіли, у кого і в яких випадках за борги по комуналці можуть забрати квартиру.

Нагадаємо, минулої зими під Харковом пенсіонерку вигнали з квартири за комунальні борги на суму понад 20 тисяч гривень.