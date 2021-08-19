UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

С Кондратюком произошла неприятная история во время отдыха: на машину упало дерево

Автор: Роман Мирончук

Игорь Кондратюк решил отдохнуть в США. Он находится в штате Аризона, где прошел сильный шторм. При этом дерево рухнуло на его арендованный автомобиль Mitsubishi.

Об этом инциденте украинский ведущий и шоумен рассказал в Instagram.

"В Темпе (Аризона) вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный, я такого не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это был мой арендованный автомобиль! К счастью, он не пострадал. И застрахован был по полной. А я еще вчера радовался, что поставил машину в тени", - написал Кондратюк.

В США дерево упало на арендованное авто Игоря Кондратюка (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Так и хочется вас пожалеть;
  • В Кирилловке, было бы безопаснее;
  • Повезло что дерево молоденькое не большое;
  • Это, пожалуй, природа решила сделать так, чтобы на чужбине вы себя чувствовали, как дома в Украине. В целом, слава Богу, что уберег и ничего плохого не случилось.

Напомним, Игорь Кондратюк резко раскритиковал украинцев, которые лояльны или поддерживают Россию, в то время как продолжается война на Донбассе и оккупирован Крым.

Ранее Кондратюк жестко "разнес" ведущего и продюсера Алексея Дивеева-Церковного из-за Ани Лорак, поскольку он выступил в поддержку артистки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИгорь Кондратюк