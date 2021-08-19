З Кондратюком сталася неприємна історія під час відпочинку: на машину впало дерево

Ігор Кондратюк вирішив відпочити в США. Він знаходиться в штаті Арізона, де пройшов сильний шторм. При цьому дерево звалилося на його орендований автомобіль Mitsubishi.

Про цей інцидент український ведучий та шоумен розповів в Instagram .

У США дерево впало на орендоване авто Ігоря Кондратюка (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

"В Темпі (Аризона) вчора пізно ввечері був шторм. Дуже сильний, я такого у своїй біографії не пам'ятаю. Біля готелю, де ми живемо, цей шторм призвів лише до одного інциденту: дерево впало на авто. Але це було моє орендне авто! На щастя, автомобіль не постраждав. Та й застрахованим він був по повній. А я ще вчора радів, що поставив машину в тінь", - написав Кондратюк.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк різко розкритикував українців, які лояльні або підтримують Росію, в той час, як триває війна на Донбасі і окупований Крим.

Раніше Кондратюк жорстко "розніс" ведучого і продюсера Олексія Дівєєва-Церковного через Ані Лорак, оскільки він виступив на підтримку артистки.