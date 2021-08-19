С Кондратюком произошла неприятная история во время отдыха: на машину упало дерево

Игорь Кондратюк решил отдохнуть в США. Он находится в штате Аризона, где прошел сильный шторм. При этом дерево рухнуло на его арендованный автомобиль Mitsubishi.

Об этом инциденте украинский ведущий и шоумен рассказал в Instagram .

В США дерево упало на арендованное авто Игоря Кондратюка (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

"В Темпе (Аризона) вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный, я такого не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это был мой арендованный автомобиль! К счастью, он не пострадал. И застрахован был по полной. А я еще вчера радовался, что поставил машину в тени", - написал Кондратюк.

Напомним, Игорь Кондратюк резко раскритиковал украинцев, которые лояльны или поддерживают Россию, в то время как продолжается война на Донбассе и оккупирован Крым.

Ранее Кондратюк жестко "разнес" ведущего и продюсера Алексея Дивеева-Церковного из-за Ани Лорак, поскольку он выступил в поддержку артистки.