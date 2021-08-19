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С Кондратюком произошла неприятная история во время отдыха: на машину упало дерево

Новина українською →
США, Четверг 19 августа 2021 08:01
С Кондратюком произошла неприятная история во время отдыха: на машину упало дерево Фото: Игорь Кондратюк (instagram.com/kondratiuk_official)
Автор: Роман Мирончук

Игорь Кондратюк решил отдохнуть в США. Он находится в штате Аризона, где прошел сильный шторм. При этом дерево рухнуло на его арендованный автомобиль Mitsubishi.

Об этом инциденте украинский ведущий и шоумен рассказал в Instagram.

"В Темпе (Аризона) вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный, я такого не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это был мой арендованный автомобиль! К счастью, он не пострадал. И застрахован был по полной. А я еще вчера радовался, что поставил машину в тени", - написал Кондратюк.

С Кондратюком произошла неприятная история во время отдыха: на машину упало дерево

В США дерево упало на арендованное авто Игоря Кондратюка (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Так и хочется вас пожалеть;
  • В Кирилловке, было бы безопаснее;
  • Повезло что дерево молоденькое не большое;
  • Это, пожалуй, природа решила сделать так, чтобы на чужбине вы себя чувствовали, как дома в Украине. В целом, слава Богу, что уберег и ничего плохого не случилось.

Напомним, Игорь Кондратюк резко раскритиковал украинцев, которые лояльны или поддерживают Россию, в то время как продолжается война на Донбассе и оккупирован Крым.

Ранее Кондратюк жестко "разнес" ведущего и продюсера Алексея Дивеева-Церковного из-за Ани Лорак, поскольку он выступил в поддержку артистки.

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Соединенные Штаты Америки Игорь Кондратюк
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