ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

З Кондратюком сталася неприємна історія під час відпочинку: на машину впало дерево

Новость на русском →
США, Четвер 19 серпня 2021 08:01
З Кондратюком сталася неприємна історія під час відпочинку: на машину впало дерево Фото: Ігор Кондратюк (instagram.com/kondratiuk_official)
Автор: Роман Мирончук

Ігор Кондратюк вирішив відпочити в США. Він знаходиться в штаті Арізона, де пройшов сильний шторм. При цьому дерево звалилося на його орендований автомобіль Mitsubishi.

Про цей інцидент український ведучий та шоумен розповів в Instagram.

"В Темпі (Аризона) вчора пізно ввечері був шторм. Дуже сильний, я такого у своїй біографії не пам'ятаю. Біля готелю, де ми живемо, цей шторм призвів лише до одного інциденту: дерево впало на авто. Але це було моє орендне авто! На щастя, автомобіль не постраждав. Та й застрахованим він був по повній. А я ще вчора радів, що поставив машину в тінь", - написав Кондратюк.

З Кондратюком сталася неприємна історія під час відпочинку: на машину впало дерево

У США дерево впало на орендоване авто Ігоря Кондратюка (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Так і хочеться вас пошкодувати;
  • У Кирилівці, було б безпечніше;
  • Пощастило що дерево молоденьке не велике;
  • Це, мабуть, природа вирішила зробити так, щоб на чужині ви себе почували, як вдома в Україні. В цілому, слава Богу, що вберіг і нічого поганого не сталося.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк різко розкритикував українців, які лояльні або підтримують Росію, в той час, як триває війна на Донбасі і окупований Крим.

Раніше Кондратюк жорстко "розніс" ведучого і продюсера Олексія Дівєєва-Церковного через Ані Лорак, оскільки він виступив на підтримку артистки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Игорь Кондратюк
LITE
Яблучний спас 2021: що сьогодні не можна робити і головні прикмети свята
Яблучний спас 2021: що сьогодні не можна робити і головні прикмети свята