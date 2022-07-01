Кондратюк высказался о "двух категориях" россиян

Шоумен убежден, что видеообращения украинских селебрити и прочие способы обличить перед российскими поклонниками и звездами жестокую военную агрессию Москвы не дадут никакого положительного эффекта и "совершенно бессмысленны".

"Россияне делятся минимум на две категории в моем понимании. Есть зомбированные, которые верят в то, что их правительство право, и есть люди умные, которые понимают, что все, что происходит с марта 2014 года, является ужасом", - подчеркивает Кондратюк.

Так, объясняет он, в современном мире высоких технологий, глобализации и "размытости" границ для путешествий "начать доказывать, что какие-то территории являются "исконно" их - это бред".

По словам Кондратюка, никакие сообщения и обращения не помогут украинским артистам достучаться до "первой группы" россиян.

"Оля Полякова сказала, что она хочет найти хоть одного человека - это пустая трата ее времени, его нужно потратить на более полезную работу. Почему Психиатры говорят, что раззомбирование зазомбированных идеологией, пропагандой людей - очень сложная медицинская практика", - высказался ведущий.

Игорь Кондратюк приобщился как амбассадор к восстановлению Бородянки, разбитой российскими бомбежками (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Кондратюк считает, что даже после разговора на концерте те на словах могут сказать - мол, "Да, мы тоже за", но потом "сядут в машину, повесят российский флаг и проедут по улицам Кельна".

"Поэтому это окольные пути безграмотных людей, когда на очень высоком уровне пробуют разобраться с "хорошими русскими"", - говорит продюсер.

Также он добавил, что "хорошие россияне" - это те, кто в составе Легиона "Свобода России" воюет за суверенитет Украины против оккупантов: "Вот это реально хорошие русские".

"Вторая часть - эти люди понимают, почему мы можем их здесь запретить. Потому что даже если они давно уехали за границу, они все равно представляют страну агрессора и ее культуру. Они понимают, что без очищения, покаяния и всего прочего, что должна сделать их родина в отношении Украины, они для нас никто", - заключил Кондратюк.