Кондратюк сказал, что нужно делать с Макаревичем и Ахеджаковой

Известный украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк объяснил, что нужно делать со звездами из России, которые поддерживают Украину и выступают против полномасштабной войны. Также он объяснил, как относится к раздаче украинских паспортов.

Кондратюк считает, что сейчас нужно запретить всю российскую музыку. И даже тех, кто выступает против действий России еще с 2014 года. Это касается и тех, кто уже выехал за границу. В качестве примера продюсер привел Макаревича.

"Андрей Макаревич это поймет, он в 2014 году заявил против Крыма, на мой взгляд, не для того, чтобы у него когда-то в будущем были ротации его песен на территории Украины, а просто потому, что у него есть мозги и достоинства", - подчеркнул Кондратюк.

И давать гражданство представителям РФ в Украине не нужно. По словам Кондратюка, они могут приехать в нашу страну и жить тут, но вот паспорт им украинский не нужен.

"Лия Ахеджакова заявила, что хочет жить в Украине - пусть приезжает, живет, гражданство не давать. В первый день после победы при ее желании можно дать, сейчас это вообще не вовремя. Сейчас мы воюем с россиянами. "Завлекать" их на мировой арене должны, не знаю кто, может Германия", - пояснил продюсер.

Он предложил вариант, что можно сделать с российскими деятелями культуры, которые хотят жить и работать в Украине.

"Пусть приезжают и живут. Дать вид на жительство на 5 лет, какие вопросы. Зачем делать эти прецеденты, о чем это говорит? Что мы хорошо относимся к нормальным россиянам? Мы к ним нормально относимся, они против нас не воюют. Хотя, когда они там дают концерты, то тоже поддерживают военную машину, они это понимают. Некоторые из них вообще выехали из страны, правда не знаю, остались ли они налоговыми резидентами или нет", - предложил Кондратюк.

Он подчеркнул, что хороших россиян в принципе не существует. И единственные хорошие русские - это те, кто воюет за суверенитет Украины в легионе "Свобода России".

"Нет хороших россиян, все хорошие россияне любят Россию, они не могут любить Украину в принципе. Они могут ее уважать, могут быть очень несчастными, им может быть стыдно, как Лие Ахеджаковой, хотя она и родилась в тогдашнем Днепропетровске. Но они любят Россию, и они должны трясти Россией, а не Украиной. Нам не нужна их помощь", - пояснил продюсер.