Несмотря на возмущение украинцев София Ротару выступила на "Новой волне"

София Ротару выступила на музыкальном фестивале "Новая волна" в Сочи перед тем, как она выступит на концерте в Киеве, посвященному Дню Независимости.

В Сочи на сцене в Олимпийском парке Ротару появилась в плиссированном платье жемчужного цвета в пол, которое эффектно развевалось на ветру. Талию подчеркивал золотистый пояс. Образ дополнили естественный макияж и объемная укладка, пишет издание.

Отмечается, что на концерте София исполнила, в том числе, новую песню "Сердце размером с солнце", выпущенную в 2020 году. Отмечается, что на 19-й песенный конкурс в Сочи российский композитор Игорь Крутой лично пригласил Ротару. И она согласилась.

24 августа она должна выступить в Киеве на стадионе Олимпийский.

Напомним, что Ротару с 2018 года отказывалась выступать в России из-за ситуации на Донбассе. Очевидно, что-то в ее планах изменилось.

Кстати, 14 декабря концертный директор 72-летней певицы Сергей Лавров опроверг информацию, что Ротару отказывалась от выступлений из-за российско-украинского конфликта. По его словам, решение было связано с почтенным возрастом певицы.

София Ротару на "Новой волне" (фото: starhit.ru)