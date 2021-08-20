ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Несмотря на возмущение украинцев София Ротару выступила на "Новой волне"

Новина українською →
Сочи, Пятница 20 августа 2021 09:15
Несмотря на возмущение украинцев София Ротару выступила на "Новой волне" Фото: София Ротару выступила в Сочи (facebook.com.sofiarotaru.official)
Автор: Людмила Жукова

София Ротару выступила на музыкальном фестивале "Новая волна" в Сочи перед тем, как она выступит на концерте в Киеве, посвященному Дню Независимости.

Об этом сообщает "Стархит", публикуя фото наряда певицы.

В Сочи на сцене в Олимпийском парке Ротару появилась в плиссированном платье жемчужного цвета в пол, которое эффектно развевалось на ветру. Талию подчеркивал золотистый пояс. Образ дополнили естественный макияж и объемная укладка, пишет издание.

Отмечается, что на концерте София исполнила, в том числе, новую песню "Сердце размером с солнце", выпущенную в 2020 году. Отмечается, что на 19-й песенный конкурс в Сочи российский композитор Игорь Крутой лично пригласил Ротару. И она согласилась.

24 августа она должна выступить в Киеве на стадионе Олимпийский.

Напомним, что Ротару с 2018 года отказывалась выступать в России из-за ситуации на Донбассе. Очевидно, что-то в ее планах изменилось.

Кстати, 14 декабря концертный директор 72-летней певицы Сергей Лавров опроверг информацию, что Ротару отказывалась от выступлений из-за российско-украинского конфликта. По его словам, решение было связано с почтенным возрастом певицы.

Несмотря на возмущение украинцев София Ротару выступила на &quot;Новой волне&quot;София Ротару на "Новой волне" (фото: starhit.ru)

Как мы ранее писали, София Ротару перед концертом на День Независимости в Украине выступит в России.

Читайте РБК-Украина в Google News
София Ротау
LITE
Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника
Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника