Кондратюк запропонував не пускати Ротару на сцену в День Незалежності через виступ у Росії

Ігор Кондратюк розкритикував виступ Софії Ротару в російському Сочі на музичному фестивалі "Нова хвиля", якраз за кілька днів до участі в концерті в Києві, приуроченого до Дня Незалежності України. Ведучий і продюсер вважає, що організаторам шоу варто було б тепер не пускати народну артистку на сцену на стадіон НСК "Олімпійський" 24 серпня.

Про це Кондратюк написав у своєму Facebook .

"При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності", - йдеться в публікації.

Відомий своєю активною громадянською позицією шоумен наголошує, що українські музиканти не повинні їздити виступати в Росію, коли триває неоголошена війна і частина території країни знаходиться під окупацією.

"Під час війни не можна одночасно виступати і для окупантів, і для жертв агресії", - зазначає Кондратюк.

Також він висловив думку, що подібній практиці могло б покласти край ухвалення закону про колаборацію.

Користувачі мережі в коментарях до посту Кондратюка почали дискусії щодо застосовуваної в країні вибірковості до заборон/дозволів на виступи українських артистів, які продовжують активно гастролювати в Росії.