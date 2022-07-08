"Кондратюк - подлый человек": Козловский рассказал, сколько денег от него хочет экс-продюсер

Отметим, что сотрудничество началалось после того, как Козловский попал на проект "Шанс", который принес ему популярность. В 2012 году артист решел прекратить сотрудничество с продюсерским центром Кондратюка, однако тот воспринял это очень негативно и подал в суд, требуя от Виталия огромную денежную компенсацию. Эта тяжба длится до сих пор.

По словам Козловского, он даже подумывал продать киевское жилье отца, который умер в прошлом году. Но даже этого не хватило бы, чтобы рассчитаться с продюсером.

"Кондратюк - подлый человек! Мой отец болел и умер раньше своего срока из-за переживаний. Он мне говорил: "Сын, я вижу эту несправедливость, но ничего не могу сделать", - рассказал артист.

Он также поведал о предложении Кондратюка, которое принять не может - ведь тот требует оплату за каждое исполнение песни.

"Он согласился: "Да, эти задолженности вы мне отдаете. А если хотите выполнять свой старый репертуар, то вам придется за каждую песню заплатить по 5000 долларов". Условно, взять пять суперхитов тех времен. Это еще плюс 25 тысяч" , - поделился Козловский.

Певец признался, что даже не может пользоваться банковскими картами, чтобы рассчитываться за те или иные услуги.

"На мне висят миллионы, которые я должен ему заплатить. Я не пользуюсь карточками, потому что любая цифра, 100 гривен, 50, которые попадут на эту карту, сразу будут арестованы", - рассказал Виталий.

Исполнитель считает, что будь у бывшего продюсера более сильный авторитет в стране, то последствия были бы еще более печальные.

"Я понимаю, если бы у Кондратюка были другие возможности, и он был высокопоставленным чиновником, он бы меня точно закатал в асфальт. Просто меня не было бы", - уверен Козловский.