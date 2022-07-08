"Кондратюк - підла людина": Козловський розповів, скільки грошей від нього хоче екс-продюсер

Відзначимо, що співпраця почалася після того, як Козловський потрапив на проект "Шанс", який приніс йому популярність. У 2012 році артист вирішив припинити співпрацю з продюсерським центром Кондратюка, однак той сприйняв це дуже негативно і подав до суду, вимагаючи від Віталія величезну грошову компенсацію. Ця тяганина триває досі.

За словами Козловського, він навіть подумував продати київське житло батька, який помер минулого року. Але навіть цього не вистачило б, щоб розрахуватися з продюсером.

"Кондратюк - підла людина! Мій батько хворів і помер раніше свого терміну через переживання. Він мені говорив: "Сину, я бачу цю несправедливість, але нічого не можу зробити", - розповів артист.

Він також повідав про пропозицію Кондратюка, яку прийняти не може - адже той вимагає оплату за кожне виконання пісні.

"Він погодився: "Так, ці заборгованості ви мені віддаєте. А якщо хочете виконувати свій старий репертуар, то вам доведеться за кожну пісню заплатити по 5000 доларів". Умовно, взяти п'ять суперхітів тих часів. Це ще плюс 25 тисяч" , - поділився Козловський.

Співак зізнався, що навіть не може користуватися банківськими картами, щоб розраховуватися за ті чи інші послуги.

"На мені висять мільйони, які я повинен йому заплатити. Я не користуюся картками, тому що будь-яка цифра, 100 гривень, 50, які потраплять на цю карту, відразу будуть заарештовані", - розповів Віталій.

Виконавець вважає, що будь у колишнього продюсера сильніший авторитет в країні, то наслідки були б ще сумніші.

"Я розумію, якби у Кондратюка були інші можливості, і він був високопоставленим чиновником, він би мене точно закатав в асфальт. Просто мене не було б", - упевнений Козловський.