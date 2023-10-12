Кондратюк назвав "неуком" Козловського після звинувачень, що він забирає його військову зарплату

Український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк вперше прокоментував звинувачення його експодопічного Віталія Козловського, що він забирає його військову зарплату. Так, за словами зірки, кошти у виконавця забирає виконавча служба, бо той порушив авторське право.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт співака.
Сьогодні виконавець опублікував пост, в якому зізнався, що майже всі кошти, які він отримує за військову службу, списуються з картки "на користь Кондратюка", і на штраф у держбюджет.
Коментар під публікацією залишив сам шоумен, а згодом видалив його.
Кондратюк відповів Козловському (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
"Твою зарплату забирає виконавча служба, неук, за те, що ти - рецидивіст з порушень авторського права. Ти напиши допис про те, чому не віддав судові борги раніше", -агресивно звурнувся до захисника Кондратюк.
Українці встали на захист військового Нацгвардії.
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Раніше Ольга Сумська "розмазала" Кондратюка за те, що той забирає у Козловського військову зарплату.