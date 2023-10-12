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Кондратюк назвав "неуком" Козловського після звинувачень, що він забирає його військову зарплату

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський (фото: instagram.com/kondratiuk_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк вперше прокоментував звинувачення його експодопічного Віталія Козловського, що він забирає його військову зарплату. Так, за словами зірки, кошти у виконавця забирає виконавча служба, бо той порушив авторське право.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт співака.

Кондратюк відповів Козловському

Сьогодні виконавець опублікував пост, в якому зізнався, що майже всі кошти, які він отримує за військову службу, списуються з картки "на користь Кондратюка", і на штраф у держбюджет.

Коментар під публікацією залишив сам шоумен, а згодом видалив його.

Кондратюк відповів Козловському (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Твою зарплату забирає виконавча служба, неук, за те, що ти - рецидивіст з порушень авторського права. Ти напиши допис про те, чому не віддав судові борги раніше", -агресивно звурнувся до захисника Кондратюк.

Користувачі мережі підтримали Козловського

Українці встали на захист військового Нацгвардії.

  • То нехай Кондратюк піде на передову і заробить так, як це роблять хлопці. Але ж сидіти десь в теплі і вимагати борги легше, ніж на передовій
  • У Кондратюка немає ні клепки, ні людяності, ні совісті
  • Дивані ці війська набридли вже всім! Хлопці гинуть на війні заради їх дуп у теплому ліжку, а їм все мало та мало…
  • Яке ж він дно. Сподівалася до останнього, що ця історія - видумка жовтої преси, хоч і не з інтернету знаю, що Кондратюк не проста "людина". Він повинен на колінах зараз стояти і дякувати за те, що захищаєте

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Раніше Ольга Сумська "розмазала" Кондратюка за те, що той забирає у Козловського військову зарплату.

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