RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кондратюк назвал "неучем" Козловского после обвинений, что он забирает его военную зарплату

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский (фото: instagram.com/kondratiuk_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк впервые прокомментировал обвинение его экс-подопечного Виталия Козловского в том, что он забирает его военную зарплату. Так, по словам звезды, средства у исполнителя забирает исполнительная служба, потому что тот нарушил авторское право.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт певца.

Кондратюк ответил Козловскому

Сегодня исполнитель опубликовал пост, в котором признался, что почти все средства, которые он получает за военную службу, списываются с карточки "в пользу Кондратюка" и на штраф в госбюджет.

Комментарий под публикацией оставил сам шоумен, а затем удалил его.

Кондратюк ответил Козловскому (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Твою зарплату забирает исполнительная служба, неуч, за то, что ты - рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", - агрессивно обратился к защитнику Кондратюк.

Пользователи сети поддержали Козловского

Украинцы встали в защиту военного Нацгвардии.

  • То нехай Кондратюк піде на передову і заробить так, як це роблять хлопці. Але ж сидіти десь в теплі і вимагати борги легше, ніж на передовій
  • У Кондратюка немає ні клепки, ні людяності, ні совісті
  • Дивані ці війська набридли вже всім! Хлопці гинуть на війні заради їх дуп у теплому ліжку, а їм все мало та мало…
  • Яке ж він дно. Сподівалася до останнього, що ця історія - видумка жовтої преси, хоч і не з інтернету знаю, що Кондратюк не проста "людина". Він повинен на колінах зараз стояти і дякувати за те, що захищаєте

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Ранее Ольга Сумская "размазала" Кондратюка за то, что тот забирает у Козловского военную зарплату.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КозловскийИгорь Кондратюкзвезды шоу-бизнеса