Кондратюк назвал "неучем" Козловского после обвинений, что он забирает его военную зарплату

Кондратюк ответил Козловскому

Сегодня исполнитель опубликовал пост, в котором признался, что почти все средства, которые он получает за военную службу, списываются с карточки "в пользу Кондратюка" и на штраф в госбюджет.

Комментарий под публикацией оставил сам шоумен, а затем удалил его.

Кондратюк ответил Козловскому (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Твою зарплату забирает исполнительная служба, неуч, за то, что ты - рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", - агрессивно обратился к защитнику Кондратюк.

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То нехай Кондратюк піде на передову і заробить так, як це роблять хлопці. Але ж сидіти десь в теплі і вимагати борги легше, ніж на передовій

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Яке ж він дно. Сподівалася до останнього, що ця історія - видумка жовтої преси, хоч і не з інтернету знаю, що Кондратюк не проста "людина". Він повинен на колінах зараз стояти і дякувати за те, що захищаєте

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)