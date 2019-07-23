Кондиционеры говорите? Укрзализныця "креативно" решила вопрос охлаждения летом

Укрзализныця продолжает огорочать пассажиров своим сервисом. Все больше жалоб поступает от людей о неработающих кондиционерах даже в фирменных поездах. Интересно, что отметка в билете "без кондиционирования" сейчас используется не только для вагонов, которые не оборудованы системой кондиционирования воздуха, но и для тех, где она есть, но просто не отремонтирована. Об этом сообщается на странице "Общественный контроль Укрзализныци" в Facebook.

"Мы вас предупредили, поэтому ремонтировать кондиционеры не будем. Сейчас ОАО "Укрзализныця" очень креативно решила проблему температурного режима в летний период. Отметка в билете "без кондиционирования" сейчас используется не только для вагонов, которые конструктивно не оборудованы системой кондиционирования воздуха, но и для того, чтобы по сути по законному поводу просто не ремонтировать систему кондиционирования в вагонах, где она есть. Наибольшим рекордсменом по такого "честного информирования пассажиров и узаконивания своей халатности" являются как всегда поезда Харьковского формирования", - написали на странице.

Примечательно, что на билетах фирменных поездов просто перечеркивают снежинку. Это значит, что в таком вагоне на прохладу расчитывать не стоит.

"Там не чураются выпускать вагоны с неработающими кондиционерами даже в фирменных поездах, просто показывая при оформлении билетов на большинство этих поездов "перечеркнутую снежинку". По факту - большинство вагонов завода Аммендорф оборудованы обычными простыми кондиционерами, которые не нуждаются в редких запчастях", - сообщили на странице.

Иллюстрация к посту (facebook.com/publiccontrolUZ)

В комментариях к посту люди віразили свое мнение по вопросу о кондиционерах.

Надпись в билете про кондиционер регулируется правилами перевозки? Где вообще что-то прописано про кондиционер. Подозреваю, надпись в билете рассчитана на лоха, а на самом деле все должно быть исправно.

Кондиционеры говорите?Лично наблюдал вагоны постройки КВСЗ без баков туалетных, да эти вагоны одни из первых которые были построены, но баки сняли, видимо чтобы не обслуживать.

Везде по УЗ с кондиционерами проблема в поездах и не факт, что если их заправят, то они работают.Ремонт надо выполнять и качественный хладоген заправлять.Это проблема руководства пас.депа и компании, а потом соответственно и нач.депо.

Скриншот комментариев (facebook.com/publiccontrolUZ)

Как мі ранее сообщали, Укрзализныця намерена повысить штрафы за безбилетный проезд в электропоездах до 3000 грн. Об этом сказал директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий.

Ранее в сети показали приятные бонусы от Укрзализныци, которую постоянно критикуют за грязные туалеты, мокрую постель, капающий с потолка дождь, сквозящие окна зимой и невыносимую жару летом.