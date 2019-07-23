Кондиціонери говорите? Укрзалізниця "креативно" вирішила питання охолодження влітку

Укрзалізниця продовжує засмучувати пасажирів своїм сервісом. Все більше скарг надходить від людей про непрацюючі кондиціонери навіть у фірмових поїздах. Цікаво, що відмітка у квитку "без кондиціонування" зараз використовується не тільки для вагонів, які не обладнані системою кондиціонування повітря, але і для тих, де вона є, але просто не відремонтована. Про це повідомляється на сторінці "Громадський контроль Укрзалізниці" в Facebook.

"Ми вас попередили, тому ремонтувати кондиціонери не будемо. Зараз ПАТ "Укрзалізниця" дуже креативно вирішила проблему температурного режиму в літній період. Відмітка в квитку "без кондиціонування" зараз використовується не тільки для вагонів, які конструктивно не обладнані системою кондиціонування повітря, а й для того, щоб мати по суті законний привід просто не ремонтувати систему кондиціонування в вагонах, де вона є. Найбільшим рекордсменом з такого "чесного інформування пасажирів та узаконення своєї халатності" є як завжди поїзда Харківського формування", - написали на сторінці.

Примітно, що на квитках фірмових поїздів просто перекреслюють сніжинку. Це означає, що в такому вагоні на прохолоду розраховувати не варто.

"Там не цураються випускати вагони з непрацюючими кондиціонерами навіть у фірмових поїздах, просто показуючи при оформленні квитків на більшість цих поїздів "перекреслену сніжинку". По факту – більшість вагонів заводу «Аммендорф» обладнані звичайними найпростішими кондиціонерами, які не потребують рідкісних запчастин, - повідомили на сторінці.

Ілюстрація до посту (facebook.com/publiccontrolUZ)

В коментарях до посту люди віразили свою думку з питання про кондиціонери.

Напис у квитку про кондиціонер регулюється правилами перевезення? Де взагалі щось прописано про кондиціонер. Підозрюю, напис у квитку розрахована на лоха, а насправді все повинно бути справно.

Кондиціонери говорите?Особисто спостерігав вагонів побудови КВБЗ без баків туалетних, та ці вагони одні з перших, які були побудовані, але баки зняли, мабуть щоб не обслуговувати.

Скрізь по УЗ з кондиціонерами проблема в поїздах і не факт, що якщо їх заправлять, то вони працюють.Ремонт треба виконувати і якісний хладоген заправляти.Це проблема керівництва пас.депа і компанії, а потім відповідно і нач. депо.

Скріншот коментарів (facebook.com/publiccontrolUZ)

Як ми раніше повідомляли, Укрзалізниця має намір підвищити штрафи за безквитковий проїзд в електропоїздах до 3000 грн. Про це сказав директор регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" Роман Веприцький.

Раніше в мережі показали приємні бонуси від Укрзалізниці, яку постійно критикують за брудні туалети, мокру постіль, що капає зі стелі дощ, сквозящие вікна взимку і нестерпну спеку влітку.