Кондиціонер для обігріву: як вибрати для дому та квартири, огляд цін

Вибір кондиціонера для обігріву будинку чи квартири - важливий крок для створення комфортного мікроклімату в холодну пору року. Кондиціонери з функцією обігріву можуть стати чудовою альтернативою традиційним обігрівачам, але важливо знати, на що звернути увагу під час вибору.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про те, як вибрати кондиціонер для обігріву квартири.
Сучасні кондиціонери - це універсальні кліматичні системи, здатні працювати як на охолодження, так і на обігрів. Завдяки інверторній технології кондиціонери забезпечують плавне регулювання температури та економічну витрату електроенергії.
Кондиціонери також дозволяють створити комфортну температуру в приміщенні навіть у найхолодніші дні. Багато моделей оснащені фільтрами для очищення повітря, функцією осушення та іншими корисними опціями.
Ціна: 18 299 гривень
Samsung AR09TXHQASINUA - ця модель відома своїм стильним дизайном та енергоефективністю. Вона оснащена цифровим інвертором для підтримки оптимальної температури при меншому споживанні енергії.
Також вона оснащена режимом сну і HD-фільтром для очищення повітря, що робить її відмінним вибором для підтримки комфорту в зимові місяці.
Samsung AR09TXHQASINUA
Ціна: 52 900 гривень
Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG - ця модель, що отримала визнання за свій елегантний дизайн, поєднує енергоефективність і безшумну роботу.
Вона може обігрівати приміщення навіть за зовнішньої температури до -20 градусів Цельсія і пропонує розширені функції, такі як керування Wi-Fi та режим Econo Cool для додаткової економії енергії.
Мітсубіші Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG
Ціна: 22 899 гривень
Cooper&Hunter Veritas NG CH-S07FTXQ-NG - цей інверторний кондиціонер є бюджетним вибором, забезпечуючи ефективне опалення за більш низьких температур. Підходить для цілорічного використання, мають плавне регулювання потужності та довговічність.
Cooper&Hunter Veritas NG CH-S07FTXQ-NG
Ціна: 25 912 гривень
Інвертор Haier Tibio AS25TADHRA-CL - ця модель, розрахована на роботу при температурах до -20 градусів Цельсія, забезпечує потужний обігрів та охолодження, що робить її ідеальною як для зими, так і для літа. Інверторна технологія забезпечує економічну та ефективну роботу.
Інвертор Haier Tibio AS25TADHRA-CL
Ціна: 20 350 гривень
Daikin FTXB35C/RXB35C - ця модель, відома своєю надійністю та ефективним обігрівом, може комфортно обігрівати приміщення навіть за температури -15 градусів Цельсія. Кондиціонер також працює безшумно, що ідеально підходить для підтримки спокійної ситуації у вашому будинку.
Daikin FTXB35C/RXB35C
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Techhome, Termal.