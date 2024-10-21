RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Кондиционер для обогрева: как выбрать для дома и квартиры, обзор цен

Как выбрать кондиционер для обогрева (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Выбор кондиционера для обогрева дома или квартиры - важный шаг для создания комфортного микроклимата в холодное время года. Кондиционеры с функцией обогрева могут стать отличной альтернативой традиционным обогревателям, но важно знать, на что обратить внимание при выборе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, как выбрать кондиционер для обогрева квартиры.

Почему кондиционер для обогрева - это удобно? 

Современные кондиционеры - это универсальные климатические системы, способные работать как на охлаждение, так и на обогрев. Благодаря инверторной технологии кондиционеры обеспечивают плавную регулировку температуры и экономичный расход электроэнергии. 

Кондиционеры также позволяют создать комфортную температуру в помещении даже в самые холодные дни. Многие модели оснащены фильтрами для очистки воздуха, функцией осушения и другими полезными опциями. 

Samsung AR09TXHQASINUA  

Цена: 18 299 гривен

Samsung AR09TXHQASINUA - эта модель известна своим стильным дизайном и энергоэффективностью. Она оснащена цифровым инвертором для поддержания оптимальной температуры при меньшем потреблении энергии.  

Также она оснащена спящим режимом и HD-фильтром для очистки воздуха, что делает ее отличным выбором для поддержания комфорта в зимние месяцы. 

Samsung AR09TXHQASINUA  

Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG  

Цена: 52 900 гривен

Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG - эта модель, получившая признание за свой элегантный дизайн, сочетает в себе энергоэффективность и бесшумную работу.  

Она может обогревать помещения даже при наружной температуре до -20 градусов Цельсия и предлагает расширенные функции, такие как управление по Wi-Fi и режим Econo Cool для дополнительной экономии энергии. 

Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG  

Cooper&Hunter Veritas NG CH-S07FTXQ-NG 

Цена: 22 899 гривен

Cooper&Hunter Veritas NG CH-S07FTXQ-NG - этот инверторный кондиционер является бюджетным выбором, обеспечивая эффективное отопление при более низких температурах. Подходит для круглогодичного использования, имеют плавную регулировку мощности и долговечность. 

Cooper&Hunter Veritas NG CH-S07FTXQ-NG

Инвертор Haier Tibio AS25TADHRA-CL

Цена: 25 912 гривен

Инвертор Haier Tibio AS25TADHRA-CL - эта модель, рассчитанная на работу при температурах до -20 градусов Цельсия, обеспечивает мощный обогрев и охлаждение, что делает ее идеальной как для зимы, так и для лета. Инверторная технология обеспечивает экономичную и эффективную работу. 

Инвертор Haier Tibio AS25TADHRA-CL

Daikin FTXB35C/RXB35C 

Цена: 20 350 гривен

Daikin FTXB35C/RXB35C - эта модель, известная своей надежностью и эффективным обогревом, может комфортно обогревать помещения даже при температуре -15 градусов Цельсия. Кондиционер также работает бесшумно, что идеально подходит для поддержания спокойной обстановки в вашем доме. 

Daikin FTXB35C/RXB35C

У нас также есть материал о том, когда и как нужно готовить кондиционер к зиме.

А еще мы писали про 6 распространенных ошибок, которые могут испортить ваш кондиционер.

При подготовке материала использовались следующие источники: Techhome, Termal.

Читайте РБК-Украина в Google News
СоветыГаджеты