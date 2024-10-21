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Кондиціонер для обігріву: як вибрати для дому та квартири, огляд цін

Понеділок 21 жовтня 2024 18:45
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Кондиціонер для обігріву: як вибрати для дому та квартири, огляд цін Як вибрати кондиціонер для обігріву (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Вибір кондиціонера для обігріву будинку чи квартири - важливий крок для створення комфортного мікроклімату в холодну пору року. Кондиціонери з функцією обігріву можуть стати чудовою альтернативою традиційним обігрівачам, але важливо знати, на що звернути увагу під час вибору.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про те, як вибрати кондиціонер для обігріву квартири.

Чому кондиціонер для обігріву - це зручно?

Сучасні кондиціонери - це універсальні кліматичні системи, здатні працювати як на охолодження, так і на обігрів. Завдяки інверторній технології кондиціонери забезпечують плавне регулювання температури та економічну витрату електроенергії.

Кондиціонери також дозволяють створити комфортну температуру в приміщенні навіть у найхолодніші дні. Багато моделей оснащені фільтрами для очищення повітря, функцією осушення та іншими корисними опціями.

Samsung AR09TXHQASINUA

Ціна: 18 299 гривень

Samsung AR09TXHQASINUA - ця модель відома своїм стильним дизайном та енергоефективністю. Вона оснащена цифровим інвертором для підтримки оптимальної температури при меншому споживанні енергії.

Також вона оснащена режимом сну і HD-фільтром для очищення повітря, що робить її відмінним вибором для підтримки комфорту в зимові місяці.

Кондиціонер для обігріву: як вибрати для дому та квартири, огляд цін

Samsung AR09TXHQASINUA

Мітсубіші Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG

Ціна: 52 900 гривень

Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG - ця модель, що отримала визнання за свій елегантний дизайн, поєднує енергоефективність і безшумну роботу.

Вона може обігрівати приміщення навіть за зовнішньої температури до -20 градусів Цельсія і пропонує розширені функції, такі як керування Wi-Fi та режим Econo Cool для додаткової економії енергії.

Кондиціонер для обігріву: як вибрати для дому та квартири, огляд цін

Мітсубіші Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG

Cooper&Hunter Veritas NG CH-S07FTXQ-NG

Ціна: 22 899 гривень

Cooper&Hunter Veritas NG CH-S07FTXQ-NG - цей інверторний кондиціонер є бюджетним вибором, забезпечуючи ефективне опалення за більш низьких температур. Підходить для цілорічного використання, мають плавне регулювання потужності та довговічність.

Кондиціонер для обігріву: як вибрати для дому та квартири, огляд цін

Cooper&Hunter Veritas NG CH-S07FTXQ-NG

Інвертор Haier Tibio AS25TADHRA-CL

Ціна: 25 912 гривень

Інвертор Haier Tibio AS25TADHRA-CL - ця модель, розрахована на роботу при температурах до -20 градусів Цельсія, забезпечує потужний обігрів та охолодження, що робить її ідеальною як для зими, так і для літа. Інверторна технологія забезпечує економічну та ефективну роботу.

Кондиціонер для обігріву: як вибрати для дому та квартири, огляд цін

Інвертор Haier Tibio AS25TADHRA-CL

Daikin FTXB35C/RXB35C

Ціна: 20 350 гривень

Daikin FTXB35C/RXB35C - ця модель, відома своєю надійністю та ефективним обігрівом, може комфортно обігрівати приміщення навіть за температури -15 градусів Цельсія. Кондиціонер також працює безшумно, що ідеально підходить для підтримки спокійної ситуації у вашому будинку.

Кондиціонер для обігріву: як вибрати для дому та квартири, огляд цін

Daikin FTXB35C/RXB35C

У нас також є матеріал про те, коли та як потрібно готувати кондиціонер до зими.

А ще ми писали про 6 поширених помилок, які можуть зіпсувати ваш кондиціонер.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Techhome, Termal.

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