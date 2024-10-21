Кондиционер для обогрева: как выбрать для дома и квартиры, обзор цен

Выбор кондиционера для обогрева дома или квартиры - важный шаг для создания комфортного микроклимата в холодное время года. Кондиционеры с функцией обогрева могут стать отличной альтернативой традиционным обогревателям, но важно знать, на что обратить внимание при выборе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, как выбрать кондиционер для обогрева квартиры.

Почему кондиционер для обогрева - это удобно?

Современные кондиционеры - это универсальные климатические системы, способные работать как на охлаждение, так и на обогрев. Благодаря инверторной технологии кондиционеры обеспечивают плавную регулировку температуры и экономичный расход электроэнергии.

Кондиционеры также позволяют создать комфортную температуру в помещении даже в самые холодные дни. Многие модели оснащены фильтрами для очистки воздуха, функцией осушения и другими полезными опциями.

Samsung AR09TXHQASINUA

Цена: 18 299 гривен

Samsung AR09TXHQASINUA - эта модель известна своим стильным дизайном и энергоэффективностью. Она оснащена цифровым инвертором для поддержания оптимальной температуры при меньшем потреблении энергии.

Также она оснащена спящим режимом и HD-фильтром для очистки воздуха, что делает ее отличным выбором для поддержания комфорта в зимние месяцы.

Samsung AR09TXHQASINUA

Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG

Цена: 52 900 гривен

Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG - эта модель, получившая признание за свой элегантный дизайн, сочетает в себе энергоэффективность и бесшумную работу.

Она может обогревать помещения даже при наружной температуре до -20 градусов Цельсия и предлагает расширенные функции, такие как управление по Wi-Fi и режим Econo Cool для дополнительной экономии энергии.

Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG

Cooper&Hunter Veritas NG CH-S07FTXQ-NG

Цена: 22 899 гривен

Cooper&Hunter Veritas NG CH-S07FTXQ-NG - этот инверторный кондиционер является бюджетным выбором, обеспечивая эффективное отопление при более низких температурах. Подходит для круглогодичного использования, имеют плавную регулировку мощности и долговечность.

Cooper&Hunter Veritas NG CH-S07FTXQ-NG

Инвертор Haier Tibio AS25TADHRA-CL

Цена: 25 912 гривен

Инвертор Haier Tibio AS25TADHRA-CL - эта модель, рассчитанная на работу при температурах до -20 градусов Цельсия, обеспечивает мощный обогрев и охлаждение, что делает ее идеальной как для зимы, так и для лета. Инверторная технология обеспечивает экономичную и эффективную работу.

Инвертор Haier Tibio AS25TADHRA-CL

Daikin FTXB35C/RXB35C

Цена: 20 350 гривен

Daikin FTXB35C/RXB35C - эта модель, известная своей надежностью и эффективным обогревом, может комфортно обогревать помещения даже при температуре -15 градусов Цельсия. Кондиционер также работает бесшумно, что идеально подходит для поддержания спокойной обстановки в вашем доме.

Daikin FTXB35C/RXB35C