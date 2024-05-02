Кондитери розповіли, в якому посуді найкраще випікати десерти

Коли використовувати силіконові форми

Кондитер Трунг Ву з Нью-Йорку розповів, що такі форми виготовлені з гнучкого силіконового матеріалу. На відміну від пластику, вони можуть витримувати високу температуру духовки без пошкоджень

Мабуть, найбільша перевага випікання в силіконі полягає в тому, що він антипригарний, тому не потрібно змащувати олією форму.

Максимально допустима температура використання дорівнює + 250°C. Це дає величезну свободу дій, дозволяє випікати тістечка і торти в мікрохвильовці, духовці та аерогрилі.

Силіконові форми відмінно підходять як для запікання, так і для заморожування. Мінімально допустимою температурою для такого посуду є поріг в -60°C. У формах з силікону можна робити морозиво, суфле та желе.

Силіконовий посуд виробляється в такому розмаїтті кольорів і форм, що дозволяє будь-якій господині створювати справжні шедеври. До того ж її легко і зручно зберігати. Силікон згинається і займає будь-яке положення навіть на мінімальній площі в шафі.

Мінуси використання

Силікон дуже м'який, його легко порізати ножем або проштрикнути виделкою. Щоб такого не траплялося, не потрібно використовувати металеві та гострі столові прилади для вилучення випічки з форми.

Якщо силіконова форма виявилася завелика для вашої духовки, а повертати або міняти покупку немає бажання, їй можна надати будь-які зручні розмір і конфігурацію. Для цього достатньо просто обрізати надлишки.

Правила використання

Правильне використання силіконової форми для духовки включає кілька принципів:

такий посуд зазвичай не продається в герметичній і стерильній упаковці. Відразу після покупки її обов'язково потрібно добре вимити

щоб тісто рівномірно розподілилося всередині порожнин, а сама форма не зігнулася, помістіть її на тверду поверхню. Для цього варто використовувати деко. Тепер можна заливати тісто і поміщати майбутню страву в духовку. Не забувайте стежити за температурою і готовністю

коли тістечка або торт готові, деко потрібно вийняти з печі і поставити його на дерев'яну підкладку. Дайте випічці трохи охолонути. Потім можна виймати тісто, легко відгинаючи краї форми

Не допускається контакт силіконової форми з вогнем та електричною конфоркою. Також не слід розрізати продукт, що знаходиться безпосередньо у формі, та не використовувати жорстку щітку та агресивний побутовий засіб під час миття.