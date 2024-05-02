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Кондитеры рассказали, в какой посуде лучше всего выпекать десерты

Почему стоит выпекать в силиконовых формах (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Накануне Пасхи все активно планируют праздничное меню. В частности, многие собственноручно выпекают десерты. Кондитеры рассказали, почему во время выпечки следует отдать предпочтение именно силиконовым формам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.

Когда использовать силиконовые формы

Кондитер Трунг Ву из Нью-Йорка рассказал, что такие формы изготовлены из гибкого силиконового материала. В отличие от пластика они могут выдерживать высокую температуру духовки без повреждений.

Пожалуй, наибольшее преимущество выпекания в силиконе состоит в том, что он антипригарный, поэтому не нужно смазывать маслом форму.

Максимально допустимая температура использования равна +250°C. Это дает огромную свободу действий, позволяет выпекать пирожные и торты в микроволновке, духовке и аэрогриле.

Силиконовые формы отлично подходят как для запекания, так и замораживания. Минимально допустимой температурой такой посуды является порог в -60°C. В формах из силикона можно производить мороженое, суфле и желе.

Силиконовая посуда производится в таком разнообразии цветов и форм, что позволяет любой хозяйке создавать настоящие шедевры. К тому же ее легко и удобно хранить. Силикон изгибается и занимает любое положение даже на минимальной площади в шкафу.

Минусы использования

Силикон очень мягкий, его легко порезать ножом или проткнуть вилкой. Чтобы этого не случалось, не нужно использовать металлические и острые столовые приборы для извлечения выпечки из формы.

Если силиконовая форма оказалась слишком велика для вашей духовки, а возвращать или менять покупку нет желания, ей можно предоставить любые удобные размер и конфигурацию. Для этого достаточно просто обрезать лишнее.

Правила использования

Правильное использование силиконовой формы для духовки включает в себя несколько принципов:

  • такая посуда обычно не продается в герметичной и стерильной упаковке. Сразу после покупки ее обязательно нужно хорошо вымыть
  • чтобы тесто равномерно распределилось внутри пустот, а сама форма не согнулась, поместите ее на твердую поверхность. Для этого следует использовать противень. Теперь можно заливать тесто и помещать будущее блюдо в духовку. Не забывайте следить за температурой и готовностью
  • когда пирожные или торт готовы, противень нужно вынуть из печи и поставить его на деревянную подложку. Дайте выпечке немного остыть. Затем можно вынимать тесто, легко отгибая края формы

Не допускается контакт силиконовой формы с огнем и электрической конфоркой. Также не следует разрезать продукт, находящийся непосредственно в форме, и использовать жесткую щетку и агрессивное бытовое средство во время мытья.

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