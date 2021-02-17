"Конь шикарный": сеть удивили дорогие квартиры в Киеве с необычным ремонтом (фото)

"Недавно решила, что хочу переехать. Начала мониторить берд, олх и различных публичных риэлторов. Но я щедрый человек, поэтому хочу поделиться моей радостью и с вами! Потому что красиво, то скрывать не стоит", - написала с иронией Ирина в своем посте.

Так на Вознесенском спуске в клубном доме есть квартира, в которой одна из комнат сделана под джунгли. Здесь зеленые фотообои и соответствующий интерьер. Аренда обойдется в 64 тысячи гривен в месяц.

Скриншот с объявлений

На бульваре Леси Украинки большая квартира в 150 км. м. с налепкой. Кроме того, здесь есть на стене изображение картины "Всадница" (1832 год) русского художника Карла Брюллова. Стоит такая квартира 44,5 тысячи гривен в месяц.

Скриншоты с объявлений

Как говорится в следующем объявлении, ни на что не похожую квартиру "Колоритный лофт бульдог" можно снять за 66,9 тысячи гривен в месяц.

Скриншот с объявлений

Также есть и другие квартиры. При этом самая дорогая – это 4-комнатная на Богдана Хмельницкого, площадью 150 кв. м. Чтобы ее снимать необходимо каждый месяц отдавать почти 100 тысяч - 97 483 гривны.

Скриншоты с объявлений

При этом пользователи сети прокомментировали данные квартиры.