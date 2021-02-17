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"Кінь шикарний": мережу здивували дорогі квартири в Києві з незвичайним ремонтом (фото)

Автор: Styler

У Києві здається в оренду дуже багато квартир і кожен може підібрати собі варіант на будь-який смак, від недорогих маленьких квартир до величезних квартир за великі гроші. При цьому зустрічається житло і з незвичайним ремонтом.

Скріншоти оголошень таких квартир опублікувала Ірина Кущик на своїй сторінці в Facebook.

"Нещодавно вирішила, що хочу переїхати. Почала моніторити берд, олх і різних публічних рієлторів. Але я щедра людина, тому хочу поділитися моєю радістю і з вами! Тому що красиво, то приховувати не варто", - написала з іронією Ірина у своєму пості.

Так на Вознесенському узвозі в клубному будинку є квартира, в якій одна з кімнат зроблена під джунглі. Тут зелені фотошпалери і відповідний інтер'єр. Оренда обійдеться у 64 тисячі гривень на місяць.

Скріншот з оголошень

На бульварі Лесі Українки велика квартира в 150 км. м. з наліпкою. Крім того, тут є на стіні зображення картини "Вершниця" (1832 рік), російського художника Карла Брюллова. Коштує така квартира 44,5 тисячі гривень на місяць.

Скріншоти з оголошень

Як говориться в наступній об'яві, ні на що не схожу квартиру "Колоритний лофт бульдог" можна зняти за 66,9 тисячі гривень на місяць.

Скріншот з оголошень

Також є й інші квартири. При цьому найдорожча – це 4-кімнатна на Богдана Хмельницького, площею 150 кв. м. Щоб її знімати необхідно кожен місяць віддавати майже 100 тисяч - 97 483 гривні.

Скріншоти з оголошень

При цьому користувачі мережі прокоментували дані квартири.

  • Шикарно жити не заборониш;
  • Кінь шикарний;
  • Якось дорого за таке;
  • Панд я знаходила, ще у 2009, мабуть, досі не здалася;
  • Такі квартири винаймають держслужбовці під відкат, за бюджетні кошти.

Нагадаємо, в Києві горів елітний ЖК. При цьому рятувальники не змогли під'їхати через припарковані авто.

Ми також писали про підводні камені програми іпотеки під 7%, яка запрацює з 1 березня.

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Новини України Київквартиры
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