У якому віці жінка вважається молодою бабусею і як народження онуків впливає на самооцінку

Хто ж така "молода бабуся"?

"Молода бабуся" - це жінка, яка стала нею до 50 років? Чи та, яка відчуває себе молодою, незалежно від цифр у паспорті? Чи є "правильний" вік для бабусі?

"Суспільство досі живе стереотипами: якщо тобі 45-50, а ти вже бабуся, то "ой, яка молода!", а якщо 60 і ще ні - "ну коли вже онуки?". Але реальність така, що меж віку немає. Жінка може бути молодою бабусею у 40 або вважати себе такою навіть у 60. Тут усе залежить від ставлення самої жінки до цього статусу", - пояснює експерт.

Він додав, що одні відчувають себе оновленими, щасливими та наповненими, інші - навпаки, починають гостріше сприймати зміни в житті.

"І фактично - статус "бабуся" свідчить тільки про те, що у вашій родині з'явилася ще одна маленька людина. А ви отримали термін, який засвідчує ступінь спорідненості з тією людиною", - додав коуч.

Як народження онуків впливає на самооцінку?

Позитивний вплив

Нове джерело радості. Народження онуків дає відчуття щастя, нової місії та близькості з родиною.

Почуття потрібності. Для багатьох жінок бабусинство - це шанс знову відчути себе важливою, передати досвід і любов.

Друге дихання. Хтось починає активніше доглядати за собою, займатися спортом, адже "я ж молода бабуся, треба тримати форму".

Можливі труднощі

Відчуття старіння. Деякі жінки сприймають слово "бабуся" як сигнал, що молодість позаду.

Зміна пріоритетів. Хтось занурюється у виховання онуків і забуває про власні потреби та бажання.

Соціальний тиск. Якщо жінка не прагне присвячувати себе онукам, вона може стикатися з критикою з боку оточення.

Молода бабуся - це зовсім не про вік, а про новий етап в житті (фото: freepik.com)

Як прийняти новий статус і не втратити себе?

Пам’ятати, що бабусею бути модно

"Сучасні бабусі не сидять у хустках на лавці - вони подорожують, займаються бізнесом, спортом і ведуть активне життя", - каже коуч.

Балансувати між сім’єю і собою

"Не треба розчинятися в ролі бабусі - залишайте місце для себе та своїх інтересів", - радить фахівець.

Не боятися нового досвіду.

Бабусинство - це не про "старість", а про новий, цікавий етап у житті.

"Тож, молода бабуся - це не вік, а стан душі. І якщо ти відчуваєш себе енергійною, активною та щасливою - то це і є справжня молодість", - резюмує Віталій Курсік.

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