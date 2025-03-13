В каком возрасте женщина считается молодой бабушкой и как рождение внуков влияет на самооценку

Кто же такая "молодая бабушка"?

"Молодая бабушка" - это женщина, которая стала ею до 50 лет? Или та, которая чувствует себя молодой, независимо от цифр в паспорте? Есть ли "правильный" возраст для бабушки?

"Общество до сих пор живет стереотипами: если тебе 45-50, а ты уже бабушка, то "ой, какая молодая!", а если 60 и еще нет - "ну когда уже внуки?". Но реальность такова, что границ возраста нет. Женщина может быть молодой бабушкой в 40 или считать себя такой даже в 60. Здесь все зависит от отношения самой женщины к этому статусу", - объясняет эксперт.

Он добавил, что одни чувствуют себя обновленными, счастливыми и наполненными, другие - наоборот, начинают острее воспринимать изменения в жизни.

"И фактически - статус "бабушка" свидетельствует только о том, что в вашей семье появился еще один маленький человек. А вы получили термин, который удостоверяет степень родства с этим человеком", - добавил коуч.

Как рождение внуков влияет на самооценку?

Положительное влияние

Новый источник радости. Рождение внуков дает ощущение счастья, новой миссии и близости с семьей.

Чувство нужности. Для многих женщин бабушкинство - это шанс снова почувствовать себя важной, передать опыт и любовь.

Второе дыхание. Кто-то начинает активнее ухаживать за собой, заниматься спортом, ведь "я же молодая бабушка, надо держать форму".

Возможные трудности

Ощущение старения. Некоторые женщины воспринимают слово "бабушка" как сигнал, что молодость позади.

Изменение приоритетов. Кто-то погружается в воспитание внуков и забывает о собственных потребностях и желаниях.

Социальное давление. Если женщина не стремится посвящать себя внукам, она может сталкиваться с критикой со стороны окружающих.

Молодая бабушка - это вовсе не о возрасте, а о новом этапе в жизни (фото: freepik.com)

Как принять новый статус и не потерять себя?

Помнить, что бабушкой быть модно

"Современные бабушки не сидят в платках на скамейке - они путешествуют, занимаются бизнесом, спортом и ведут активную жизнь", - говорит коуч.

Балансировать между семьей и собой

"Не надо растворяться в роли бабушки - оставляйте место для себя и своих интересов", - советует специалист.

Не бояться нового опыта.

Бабушкинство - это не о "старости", а о новом, интересном этапе в жизни.

"Поэтому, молодая бабушка - это не возраст, а состояние души. И если ты чувствуешь себя энергичной, активной и счастливой - то это и есть настоящая молодость", - резюмирует Виталий Курсик.

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