В якому віці день народження святкувати не варто, щоб уникнути проблем

9 років

Цю цифру асоціюють з поминками, які влаштовують на дев'ятий день після смерті. Цього дня люди збиралися, щоб вшанувати пам'ять покійного. Тому святкувати 9 років з розмахом було не прийнято, адже це ні до чого хорошого не призведе.

13 років

З цифрою 13 пов'язано безліч забобонів. У народі вважають, що в цей день можуть відбуватися неприємні події. Тому відзначати з розмахом цей вік не рекомендується.

33 роки

Святкувати день народження чоловікові у такому віці категорично не рекомендується. Існує прикмета, якщо відзначати 33-річчя, то можна накликати ряд проблем. Виплутатися з них буде дуже складно.

40 років

Існує кілька причин не відзначати такий вік. З релігійної точки зору це недобре число, тому що після 40 днів душа померлого залишає землю.

Крім того, існує повір'я, що саме після 40 ангел-охоронець залишає людину. Вважається, що вона набралася достатньо досвіду і далі може на самоті продовжувати шлях, тому позбавляється захисту вищих сил.

53 роки

Святкування 53-річчя для жінок може негативно позначитися на їхній життєвій силі. Саме в цьому віці жінка починає "в'янути", а пишні урочистості тільки прискорюють цей процес.

У день народження закладається програма на весь найближчий рік. Тому цей день повинен бути наповнений щастям, позитивом і приємними подіями.

Що не можна робити у день народження

Категорично заборонено у свій день народження:

згадувати про борги та фінансові проблеми

позичати гроші - інакше весь наступний рік проведете у бідності

стригтися - будуть проблеми зі здоров’ям

виносити сміття та мити підлогу

відзначати день народження заздалегідь

одягати на свято старі поношені речі - вони відлякують успіх

Прикмети на день народження: