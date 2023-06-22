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В каком возрасте день рождения праздновать не стоит, чтобы избежать проблем

Когда нельзя праздновать день рождения (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пожалуй, каждый человек обожает свой день рождения. Это светлый праздник, день радости, счастья, подарков и невероятных сюрпризов. Однако, большинство дат можно смело праздновать, а некоторые из них - категорически нет.

Какие дни рождения нельзя отмечать - читайте на Styler ниже.

9 лет

Эту цифру ассоциируют с поминками, которые устраивают на девятый день после смерти. В этот день люди собирались, чтобы почтить память усопшего. Поэтому праздновать 9 лет с размахом было не принято, ведь это ни к чему хорошему не приведет.

13 лет

С цифрой 13 связано множество предрассудков. В народе считают, что в этот день могут происходить неприятные события. Поэтому отмечать с размахом этот возраст не рекомендуется.

33 года

Праздновать день рождения мужчине в таком возрасте категорически не рекомендуется. Есть примета, если отмечать 33-летие, то можно навлечь ряд проблем. Выпутаться из них будет очень сложно.

40 лет

Есть несколько причин не отмечать такой возраст. С религиозной точки зрения это нехорошее число, потому что после 40 дней душа умершего покидает землю.

Кроме того, существует поверье, что именно после 40 ангел-хранитель покидает человека. Считается, что он набирается достаточно опыта и дальше может в одиночестве продолжать путь, поэтому лишается защиты высших сил.

53 года

Празднование 53-летия для женщин может негативно отразиться на их жизненной силе. Именно в этом возрасте женщина начинает "увядать", а пышные торжества только ускоряют этот процесс.

В день рождения закладывается программа на ближайший год. Посему этот день должен быть наполнен счастьем, позитивом и приятными событиями.

Что нельзя делать в день рождения

Категорически запрещен в свой день рождения:

  • упоминать о долгах и финансовых проблемах
  • одалживать деньги - иначе весь следующий год проведете в бедности
  • стричься - будут проблемы со здоровьем
  • выносить мусор и мыть пол
  • отмечать день рождения заранее
  • одевать на праздник старые поношенные вещи - они отпугивают успех

Приметы на день рождения:

  • солнечный день - предсказывает доброе и счастливое будущее
  • сильный ветер - грандиозные изменения
  • снег - большая прибыль
  • гроза - беспокойная жизнь
  • сильный ливень - избавление от накопленного негатива
  • радуга - везение в делах и благополучие в личной жизни
  • метель, сильный мороз - жизненные трудности

Ранее мы сообщали, какие действия перед порогом дома способны навлечь беду.

Также мы писали о том, какие приметы о деньгах действительно работают.

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