В каком возрасте день рождения праздновать не стоит, чтобы избежать проблем
Пожалуй, каждый человек обожает свой день рождения. Это светлый праздник, день радости, счастья, подарков и невероятных сюрпризов. Однако, большинство дат можно смело праздновать, а некоторые из них - категорически нет.
Какие дни рождения нельзя отмечать - читайте на Styler ниже.
9 лет
Эту цифру ассоциируют с поминками, которые устраивают на девятый день после смерти. В этот день люди собирались, чтобы почтить память усопшего. Поэтому праздновать 9 лет с размахом было не принято, ведь это ни к чему хорошему не приведет.
13 лет
С цифрой 13 связано множество предрассудков. В народе считают, что в этот день могут происходить неприятные события. Поэтому отмечать с размахом этот возраст не рекомендуется.
33 года
Праздновать день рождения мужчине в таком возрасте категорически не рекомендуется. Есть примета, если отмечать 33-летие, то можно навлечь ряд проблем. Выпутаться из них будет очень сложно.
40 лет
Есть несколько причин не отмечать такой возраст. С религиозной точки зрения это нехорошее число, потому что после 40 дней душа умершего покидает землю.
Кроме того, существует поверье, что именно после 40 ангел-хранитель покидает человека. Считается, что он набирается достаточно опыта и дальше может в одиночестве продолжать путь, поэтому лишается защиты высших сил.
53 года
Празднование 53-летия для женщин может негативно отразиться на их жизненной силе. Именно в этом возрасте женщина начинает "увядать", а пышные торжества только ускоряют этот процесс.
В день рождения закладывается программа на ближайший год. Посему этот день должен быть наполнен счастьем, позитивом и приятными событиями.
Что нельзя делать в день рождения
Категорически запрещен в свой день рождения:
- упоминать о долгах и финансовых проблемах
- одалживать деньги - иначе весь следующий год проведете в бедности
- стричься - будут проблемы со здоровьем
- выносить мусор и мыть пол
- отмечать день рождения заранее
- одевать на праздник старые поношенные вещи - они отпугивают успех
Приметы на день рождения:
- солнечный день - предсказывает доброе и счастливое будущее
- сильный ветер - грандиозные изменения
- снег - большая прибыль
- гроза - беспокойная жизнь
- сильный ливень - избавление от накопленного негатива
- радуга - везение в делах и благополучие в личной жизни
- метель, сильный мороз - жизненные трудности
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