В якому випадку студентам можуть не надавати відстрочку від мобілізації: відповідь МОН

Хто зі студентів може отримати відстрочку від мобілізації

Михайло Винницький наголосив, що про відстрочку від мобілізації для студентів можна буде говорити після того, як народні депутати ухвалять рішення стосовно відповідних законопроєктів.

Однак Міносвіти підтримує пропозицію надавати відстрочку тим студентам, які вступають на вищий рівень освіти, ніж який вони вже мають.

"Якщо у вас є диплом магістра чи спеціаліста, який прирівнюється до магістра, і ви вступаєте на ще одного магістра, ви маєте право на нього вступити. Але це не гарантує вам відстрочки від мобілізації. Якщо у вас є диплом магістра і ви вступаєте в аспірантуру, то є (право на відстрочку від мобілізації - ред.)", - пояснив Винницький.

Це також стосується й студента з рівнем бакалавра, який вступає на магістратуру.

Проте такої постанови ще не ухвалено.

Чи можуть мобілізувати студента, який здобуває другу вищу освіту

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи, які здобувають вищу освіту на денній формі навчання мають право на отримання відстрочки.

"Ця норма не враховує кількість дипломів про здобуту вищу освіту. Тобто якщо у вас вже є вища освіта й ви здобуваєте другу, це не є підставою для відмови в наданні відстрочки", - пояснює в коментарі РБК-Україна юристка Наталія Василюк.

Водночас вона зазначає, що народні депутати можуть внести зміни до цієї норми, але наразі таких змін не було.

Варто також знати, що особи, які отримали відстрочку на підставі здобуття вищої освіти, не мають права перетинати кордон. Це також передбачено нормативно-правовими актами.