В каком случае студентам могут не предоставлять отсрочку от мобилизации: ответ МОН

Кто из студентов может получить отсрочку от мобилизации

Михаил Винницкий подчеркнул, что об отсрочке от мобилизации для студентов можно будет говорить после того, как народные депутаты примут решение относительно соответствующих законопроектов.

Однако Минобразования поддерживает предложение предоставлять отсрочку тем студентам, которые поступают на более высокий уровень образования, чем у них уже есть.

"Если у вас есть диплом магистра или специалиста, который приравнивается к магистру, и вы поступаете на еще одного магистра, вы имеете право на него поступить. Но это не гарантирует вам отсрочки от мобилизации. Если у вас есть диплом магистра и вы поступаете в аспирантуру, то есть (право на отсрочку от мобилизации - ред.)", - объяснил Винницкий.

Это также касается и студента с уровнем бакалавра, поступающего на магистратуру.

Однако такое постановление еще не принято.

Могут ли мобилизовать студента, который получает второе высшее образование

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица, получающие высшее образование на дневной форме обучения, имеют право на получение отсрочки.

"Эта норма не учитывает количество дипломов о полученном высшем образовании. То есть если у вас уже есть высшее образование и вы получаете второе, это не является основанием для отказа в предоставлении отсрочки", - объясняет в комментарии РБК-Украина юрист Наталья Василюк.

В то же время, она отмечает, что народные депутаты могут внести изменения в эту норму, но пока таких изменений не было.

Следует также знать, что лица, получившие отсрочку на основании получения высшего образования, не имеют права пересекать границу. Это также предусмотрено нормативно правовыми актами.