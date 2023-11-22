Кому з українців потрібно регулярно тестуватись на вірусні гепатити: детальний список

Перевірятися на ВІЛ та вірусні гепатити й дізнатися про свій статус якомога раніше дуже важливо. Деяким категоріям людей важливо тестуватися на вірусні гепатити регулярно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.
Вірусний гепатит В і С - це захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту B (HBV) і С (HCV). Вірус може спричиняти як гостру, так і хронічну інфекцію.
Медики кажуть, що інфікування обома вірусами одночасно можливе, й антитіла, що виробляються при інфікуванні одним із типів вірусного гепатиту, не захищають організм людини від інфікування іншим типом.
Також для розмноження ще одного типу вірусу - вірусного гепатиту потрібен вірус гепатиту B (ВГB). Тобто інфікування вірусом гепатиту D неможливе без присутності ВГВ.
Інфікування вірусами гепатиту С, В і D відбувається внаслідок контакту з:
Важливо пам'ятати, що достатньо незначної кількості зараженої крові, щоб інфікуватися. Тому ризики інфікуватися вірусними гепатитами є майже у кожного з нас.
Лікарі радять робити експрес-тест на виявлення гепатиту C і В хоча б раз у житті всім громадянам України. Для цього потрібно звернутись до сімейного лікаря.
Посилити увагу до здоров’я та проходити скринінг на вірусні гепатити щороку варто наступним категоріям населення:
Раніше у МОЗ розповіли, як можна вберегтися від гепатиту А.
Також ми писали, яку вакцинацію зараз потрібно обов'язково пройти українцям.