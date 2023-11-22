Кому з українців потрібно регулярно тестуватись на вірусні гепатити: детальний список

Що відомо

Вірусний гепатит В і С - це захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту B (HBV) і С (HCV). Вірус може спричиняти як гостру, так і хронічну інфекцію.

Медики кажуть, що інфікування обома вірусами одночасно можливе, й антитіла, що виробляються при інфікуванні одним із типів вірусного гепатиту, не захищають організм людини від інфікування іншим типом.

Також для розмноження ще одного типу вірусу - вірусного гепатиту потрібен вірус гепатиту B (ВГB). Тобто інфікування вірусом гепатиту D неможливе без присутності ВГВ.

Інфікування вірусами гепатиту С, В і D відбувається внаслідок контакту з:

інфікованою кров’ю або рідинами людини

під час спільного вживання наркотиків ін’єкційно

здійснення небезпечних ін’єкцій та інвазивних медичних маніпуляцій

переливання крові та її компонентів

отримання стоматологічних послуг

"послуг краси", що пов’язані із пошкодженням шкіри та можливою кровотечею: манікюр та педикюр, татуювання, пірсинг, шрамування

ВГС передається також статевим шляхом

Важливо пам'ятати, що достатньо незначної кількості зараженої крові, щоб інфікуватися. Тому ризики інфікуватися вірусними гепатитами є майже у кожного з нас.

Як часто потрібно проходити тестування

Лікарі радять робити експрес-тест на виявлення гепатиту C і В хоча б раз у житті всім громадянам України. Для цього потрібно звернутись до сімейного лікаря.

Посилити увагу до здоров’я та проходити скринінг на вірусні гепатити щороку варто наступним категоріям населення: