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Кому из украинцев нужно регулярно тестироваться на вирусные гепатиты: подробный список

Как часто тестироваться на гепатит (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Проверяться на ВИЧ и вирусные гепатиты и узнать свой статус как можно раньше очень важно. Некоторым категориям людей важно тестироваться на вирусные гепатиты регулярно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Центра общественного здоровья.

Что известно

Вирусный гепатит В и С - это заболевание печени, вызванное вирусом гепатита B (HBV) и С (HCV). Вирус может вызывать как острую, так и хроническую инфекцию.

Медики говорят, что инфицирование обоими вирусами одновременно возможно и антитела, производимые при инфицировании одним из типов вирусного гепатита, не защищают организм человека от инфицирования другим типом.

Также для размножения еще одного типа вируса - вирусного гепатита нужен вирус гепатита B (ВГB). То есть инфицирование вирусом гепатита D невозможно без присутствия ВГВ.

Инфицирование вирусами гепатита С, В и D происходит в результате контакта с:

  • инфицированной кровью или жидкостями человека
  • при совместном употреблении наркотиков инъекционно
  • осуществление опасных инъекций и инвазивных медицинских манипуляций
  • переливание крови и ее компонентов
  • получение стоматологических услуг
  • "услуг красоты", связанные с повреждением кожи и возможным кровотечением: маникюр и педикюр, татуировка, пирсинг, шрамирование
  • ВГС передается также половым путем

Важно помнить, что достаточно незначительное количество зараженной крови, чтобы инфицироваться. Поэтому риски инфицироваться вирусными гепатитами есть почти у каждого из нас.

Как часто нужно проходить тестирование

Врачи советуют делать экспресс-тест для выявления гепатита C и В хотя бы раз в жизни всем гражданам Украины. Для этого следует обратиться к семейному врачу.

Усилить внимание к здоровью и проходить скрининг на вирусные гепатиты каждый год следует следующим категориям населения:

  • секс-рабочим
  • мужчинам, имеющим сексуальные отношения с мужчинами
  • лицам, потребляющим наркотики инъекционным или интраназальным путем (через вдыхание носом)
  • люди, которые когда-либо проходили процедуру гемодиализа или сейчас это делают
  • лицам, получавшим донорскую кровь или ее компоненты
  • медицинским работникам, деятельность которых предусматривает осуществление процедур с риском инфицирования
  • лицам, имеющим клинические признаки ВХС (цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома, повышенные показатели функций печени невыясненной этиологии, отклонения в органах желудочно-кишечного тракта)
  • людям, живущим с ВИЧ
  • лицам, находившимся в учреждениях исполнения наказаний
  • люди, имеющие татуировку и пирсинг
  • лицам, которые получали медицинскую или стоматологическую помощь в условиях, при которых нет уверенности в соблюдении мер по инфекционному контролю

Ранее в Минздраве рассказали, как можно уберечься от гепатита А.

Также мы писали, какую вакцинацию сейчас нужно обязательно пройти украинцам.

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