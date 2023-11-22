Кому из украинцев нужно регулярно тестироваться на вирусные гепатиты: подробный список

Проверяться на ВИЧ и вирусные гепатиты и узнать свой статус как можно раньше очень важно. Некоторым категориям людей важно тестироваться на вирусные гепатиты регулярно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Центра общественного здоровья.
Вирусный гепатит В и С - это заболевание печени, вызванное вирусом гепатита B (HBV) и С (HCV). Вирус может вызывать как острую, так и хроническую инфекцию.
Медики говорят, что инфицирование обоими вирусами одновременно возможно и антитела, производимые при инфицировании одним из типов вирусного гепатита, не защищают организм человека от инфицирования другим типом.
Также для размножения еще одного типа вируса - вирусного гепатита нужен вирус гепатита B (ВГB). То есть инфицирование вирусом гепатита D невозможно без присутствия ВГВ.
Инфицирование вирусами гепатита С, В и D происходит в результате контакта с:
Важно помнить, что достаточно незначительное количество зараженной крови, чтобы инфицироваться. Поэтому риски инфицироваться вирусными гепатитами есть почти у каждого из нас.
Врачи советуют делать экспресс-тест для выявления гепатита C и В хотя бы раз в жизни всем гражданам Украины. Для этого следует обратиться к семейному врачу.
Усилить внимание к здоровью и проходить скрининг на вирусные гепатиты каждый год следует следующим категориям населения:
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