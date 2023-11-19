Захворювання брудних рук. МОЗ пояснило, як вберегтись від гепатиту А
Випадки захворювання гепатитом A в Україні вже зафіксовано у шести областях. У зв'язку з цим українцям нагадали про основні правила, які допоможуть вберегтись від хвороби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я України.
"Нагадуємо базові речі про гепатит А. Гепатит A - захворювання брудних рук", - наголосили в міністерстві.
За словами лікарів, симптоми гепатиту А можуть включати жовтяницю, головний біль, слабкість, діарею та нудоту.. При появах перших симптомів рекомендуємо звернутись до лікаря за консультацією.
"Це вірусне захворювання, яке вражає печінку і може мати як легкий, так і важкий перебіг. Передається через брудні руки, а також вживання забруднених харчів або води", - пояснили в МОЗ.
Лікарі зібрали головні правила, які допоможуть вберегтись від захворювання. Зокрема:
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Мийте руки водою з милом щонайменше протягом 20 секунд.
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Завжди мийте руки перед приготуванням чи споживанням їжі та після вбиральні.
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Мийте овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати.
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Якщо не впевнені, що вода з-під крана або з криниці безпечна, - використовуйте для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду.
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Дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води у вашому регіоні.
Гепатит А в Україні
Наразі в Україні зафіксували випадки захворювання гепатитом А в шести областях. Зокрема, Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Закарпатській.
Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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