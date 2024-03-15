Кому з українців не потрібно отримувати дозвіл на перебування у прикордонній смузі: пояснення ДПСУ

Що змінилось у законодавстві

Постанова Кабінету міністрів України №1292 від 7 грудня 2023 року внесла зміни до постанови №1147 від 27 липня 1998 року "Про прикордонний режим".

Зміни передбачають, зокрема, введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі - на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.

Нещодавно набув чинності наказ, яким було затверджено форму рішень, що дають дозвіл громадянам на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пересування у прикордонній смузі.

Уточнюється, що згідно із законом "Про державний кордон України" до прикордонної смуги не включаються населені пункти та місця масового відпочинку населення.

Хто видає дозвіл на перебування у прикордонній смузі

13 березня стало відомо, що з огляду на вищезазначене, Держприкордонслужба розпочала видачу українцям відповідних документів - дозволів на перебування у межах 5-кілометрової прикордонної смуги.

Крім того, у ДПСУ обіцяють:

оперативний розгляд отриманих від громадян запитів

якісну перевірку підстав для отримання зазначеними особами дозволів

створення єдиного обліку осіб, які отримали відповідні дозволи (щоб кожен інспектор за допомогою службового планшета міг швидко перевірити дійсність документа та ідентифікувати особу пред'явника)

Уточнюється, що зазначені рішення видаються органами Державної прикордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання у визначеній зоні відповідальності. Їхні контакти можна знайти на офіційному порталі ДПСУ.

Отримати дозвіл фізичним особам віком до 18 років можна шляхом звернення одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншого законного представника.

Варто зазначити також, що отриманий дозвіл діятиме лише на території зони відповідальності органу ДПСУ, яким його надано.

Зайві проблеми не потрібні нікому (ілюстративне фото: pixabay.com)

Кому з громадян дозвіл отримувати не потрібно

Згідно з повідомленням ДПСУ, окремо було визначено категорії осіб, яким дозвіл на перебування у межах 5-кілометрової прикордонної смуги не потрібен.

Право на в'їзд, перебування та пропуск у прикордонну смугу без дозволу мають:

особи, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон

водії вантажних автомобілів і супроводжуючі їх особи, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення

особи, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги (що рухаються автомобільним транспортом автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі)

глави держав і члени делегацій, які прибувають разом з ними

вище керівництво держави (керівник Офісу президента та його заступники, голова ВРУ і його заступники, прем'єр-міністр і його заступники, генпрокурор і його заступники тощо)

уповноважений ВРУ з прав людини та його представники

народні депутати чинного скликання (у разі пред'явлення посвідчення народного депутата України)

секретар РНБО та його заступники

голова СБУ та його заступники

працівники НАБУ

інші особи, згідно з визначеним переліком

Основне про спеціальний прикордонний режим

На тлі повномасштабного вторгнення РФ та запровадження в Україні воєнного стану було встановлено спеціальний прикордонний режим.

Йдеться про заборону на вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт (не пов'язаних з обороною чи охороною державного кордону) в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів:

уздовж лінії державного кордону на суші

по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми

А вздовж лінії державного кордону України з РФ і Республікою Білорусь - шириною до 2 кілометрів (які надано в постійне користування військовим частинам ДПСУ для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій).

Водночас будь-яка інша діяльність у межах прикордонної смуги (авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні, водолазні роботи, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі, стрибки з парашутів тощо) повинна проводитися: