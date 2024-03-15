Кому з українців не потрібно отримувати дозвіл на перебування у прикордонній смузі: пояснення ДПСУ

Нещодавно Державна прикордонна служба України почала видавати документи на право перебування у прикордонній смузі. Проте не всім українцям вони потрібні.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу ДПСУ розповідає, що змінилось в українському законодавстві та що потрібно знати про спеціальний прикордонний режим.
Постанова Кабінету міністрів України №1292 від 7 грудня 2023 року внесла зміни до постанови №1147 від 27 липня 1998 року "Про прикордонний режим".
Зміни передбачають, зокрема, введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі - на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.
Нещодавно набув чинності наказ, яким було затверджено форму рішень, що дають дозвіл громадянам на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пересування у прикордонній смузі.
Уточнюється, що згідно із законом "Про державний кордон України" до прикордонної смуги не включаються населені пункти та місця масового відпочинку населення.
13 березня стало відомо, що з огляду на вищезазначене, Держприкордонслужба розпочала видачу українцям відповідних документів - дозволів на перебування у межах 5-кілометрової прикордонної смуги.
Крім того, у ДПСУ обіцяють:
Уточнюється, що зазначені рішення видаються органами Державної прикордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання у визначеній зоні відповідальності. Їхні контакти можна знайти на офіційному порталі ДПСУ.
Отримати дозвіл фізичним особам віком до 18 років можна шляхом звернення одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншого законного представника.
Варто зазначити також, що отриманий дозвіл діятиме лише на території зони відповідальності органу ДПСУ, яким його надано.
Зайві проблеми не потрібні нікому (ілюстративне фото: pixabay.com)
Згідно з повідомленням ДПСУ, окремо було визначено категорії осіб, яким дозвіл на перебування у межах 5-кілометрової прикордонної смуги не потрібен.
Право на в'їзд, перебування та пропуск у прикордонну смугу без дозволу мають:
На тлі повномасштабного вторгнення РФ та запровадження в Україні воєнного стану було встановлено спеціальний прикордонний режим.
Йдеться про заборону на вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт (не пов'язаних з обороною чи охороною державного кордону) в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів:
А вздовж лінії державного кордону України з РФ і Республікою Білорусь - шириною до 2 кілометрів (які надано в постійне користування військовим частинам ДПСУ для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій).
Водночас будь-яка інша діяльність у межах прикордонної смуги (авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні, водолазні роботи, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі, стрибки з парашутів тощо) повинна проводитися:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прикордонники зможуть перевіряти військовозобов'язаних без звернень до ТЦК.
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