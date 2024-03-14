Як отримати статус багатодітної сім'ї та чи допоможе це виїхати за кордон з чоловіком

Як оформити статус багатодітної сім'ї та чи має право багатодітний батько виїхати за межі України під час воєнного стану, запровадженого на тлі повномасштабного вторгнення РФ, знають не всі.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канал омбудсмена Дмитра Лубінця, портал "Дія", юридична компанія "Приходько та Партнери", закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Державна прикордонна служба України.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яка сім'я вважається багатодітною, як узаконити цей статус в Україні й чи допоможе він виїхати за кордон з чоловіком.

Яка сім'я вважається багатодітною

Багатодітною вважається сім'я, що складається з:

подружжя, що перебуває в зареєстрованому шлюбі та проживає разом (або одного з батьків)

трьох і більше дітей віком до 23 років

Крім того, статус багатодітної родини можуть оформити, якщо один або обидва члени подружжя мають дітей, народжених у попередніх шлюбах - якщо діти проживають разом із ними в новій сім'ї.

Водночас діти, над якими встановлено опіку чи піклування, до складу багатодітної сім'ї не входять.

Яка сім'я є багатодітною (інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs)

Як отримати статус багатодітної сім'ї

Для підтвердження статусу багатодітної сім'ї (або дитини з багатодітної сім'ї) українцям необхідно оформити відповідні посвідчення.

Подати заяву на отримання послуги людина може особисто або через законного представника й у різний спосіб.

У паперовій формі:

під час особистого візиту до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій

під час особистого візиту до виконавчих органів міських рад, міст обласного значення, сільських, селищних, об'єднаних територіальних громад

під час особистого візиту до Центру надання адміністративних послуг (знайти найближчий можна за посиланням)

Віддалено:

онлайн (в електронній формі) - через єдиний державний портал "Дія"

онлайн (в електронній формі) - шляхом відправлення документів електронною поштою

шляхом відправлення всіх необхідних документів звичайною поштою (рекомендованим листом)

Крім того, згідно з інформацією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, подати заяву для отримання статусу багатодітної родини можна в усній формі - у разі особистого візиту до відповідного структурного підрозділу.

Як отримати статус багатодітної сім'ї (інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs)

Як отримати посвідчення багатодітного батька

Посвідчення багатодітного батька в Україні надає низку певних переваг і пільг, які сприяють поліпшенню соціально-економічного становища багатодітних родин.

Водночас для того, щоб чоловік отримав посвідчення багатодітного батька, його сім'ю мають визнати багатодітною.

Згідно з інформацією омбудсмена, під час дії воєнного стану в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ жодних обмежень щодо надання сім'ї статусу багатодітної встановлено не було.

Статус багатодітної сім'ї під час війни (інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs)

Чи може багатодітний батько виїхати за кордон

Згідно зі статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

При цьому чоловік, який має трьох і більше дітей від різних шлюбів - не є виключенням.

Якщо керуватись постановою Кабміну "Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України", багатодітний батько має право на виїзд з держави навіть під час воєнного стану.

Водночас ключову роль тут відіграє не батьківство, а утримання неповнолітніх дітей.

Виходячи з досвіду українців після повномасштабного вторгнення РФ, для вільного перетину кордону чоловік має надати документи, що підтверджують факт утримання трьох і більше дітей молодше 18 років.

Залежно від конкретних обставин, пакет документів може різнитися, тому до перетину кордону будь-якому українцю краще за все проконсультуватись у Державній прикордонній службі.