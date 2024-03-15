Кому из украинцев не нужно получать разрешение на пребывание в пограничной полосе: объяснение ГПСУ

Недавно Государственная пограничная служба Украины начала выдавать документы на право пребывания в пограничной полосе. Однако не всем украинцам они нужны.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу ГПСУ рассказывает, что изменилось в украинском законодательстве и что нужно знать о специальном пограничном режиме.
Постановление Кабинета министров Украины №1292 от 7 декабря 2023 года внесло изменения в постановление №1147 от 27 июля 1998 года "О пограничном режиме".
Изменения предусматривают, в частности, введение ограничений свободного въезда, пребывания, проживания, производства работ и передвижения лиц в пограничной полосе - на участке местности шириной в 5 километров от линии государственной границы.
Недавно вступил в силу приказ, которым была утверждена форма решений, дающих разрешение гражданам на въезд, пребывание, проживание, производство работ и передвижение в пограничной полосе.
Уточняется, что согласно закону "О государственной границе Украины" в пограничную полосу не включаются населенные пункты и места массового отдыха населения.
13 марта стало известно, что, учитывая вышесказанное, Госпогранслужба начала выдачу украинцам соответствующих документов - разрешений на пребывание в пределах 5-километровой пограничной полосы.
Кроме того, в ГПСУ обещают:
Уточняется, что эти решения представляются органами Государственной пограничной службы Украины, которые непосредственно выполняют задачи в определенной зоне ответственности. Их контакты можно найти на официальном портале ГПСУ.
Получить разрешение физическим лицам младше 18 лет можно путем обращения одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или другого законного представителя.
Следует отметить также, что полученное разрешение будет действовать только на территории зоны ответственности органа ГПСУ, которым оно предоставлено.
Лишние проблемы не нужны никому (иллюстративное фото: pixabay.com)
Согласно сообщению ГПСУ, отдельно были определены категории лиц, которым разрешение на пребывание в пределах 5-километровой пограничной полосы не требуется.
Право на въезд, пребывание и пропуск в пограничную полосу без разрешения имеют:
На фоне полномасштабного вторжения РФ и введения в Украине военного положения был установлен специальный пограничный режим.
Речь идет о запрете на свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ (не связанных с обороной или охраной государственной границы) в пределах земельных участков шириной 30-50 метров.
А вдоль линии государственной границы Украины с РФ и Республикой Беларусь - шириной до 2 километров (которые предоставлены в постоянное пользование воинским частям ГПСУ для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций).
В то же время, любая другая деятельность в пределах пограничной полосы (авиационные работы, строительство, вырубка деревьев и кустарников, водопользование, геологическое изучение, дорожные и другие исследования, гидротехнические, землеустроительные, мелиоративные, водолазные работы, видео-, кино- и фотосъемка местности, туристические путешествия, прыжки с парашютов и т.п.) должна проводиться:
Напомним, ранее мы рассказывали, что пограничники смогут проверять военнообязанных без обращений в ТЦК.
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