Кому сейчас в Украине платят самые большие зарплаты: топ вакансий не в IT

Рынок труда в Украине постепенно приходит в себя после начала полномасштабной войны. За последний месяц существенно выросло количество вакансий во многих областях страны. Больше всего ищут продавцов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей и поваров.

Что происходит сейчас с зарплатами и кому, кроме сферы IT, сейчас платят больше всего - читайте ниже.

По данным портала Work.ua, средняя заработная плата в Украине сейчас держится на отметке в 15 000 гривен. Суммы оклада отличаются по регионам - в Киевской области зарплаты выше, а во Львовской и Днепропетровской областях ниже.

Средняя заработная плата в разных областях:

Львовская - 14 000 гривен

Харьковская - 15 000 гривен

Киевская - 17 500 гривен

Одесская - 15 000 гривен

Днепропетровская - 14 000 гривен

У кого сейчас в Украине самые высокие зарплаты

Эксперты отмечают, что больше всего сейчас в Украине платят специалистам в сфере недвижимости - от 20 000 до 30 000 гривен.

От 20 000 до 25 000 гривен получают специалисты в топ-менеджменте. В сфере продаж и закупок зарплаты держатся на уровне 20 000 гривен.

В сфере транспорта и авто-бизнеса - около 20 000, в культуре и шоу-бизнесе - от 15 000 до 20 000 гривен.

Одновременно с этим наблюдается и рост заработных плат в августе. Выросли оклады в сфере продаж и закупок, строительстве и архитектуре, образовании и науке, фитнес и спорте, маркетинге, PR и рекламе.

В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий попали:

Медиабайер - 59 500 гривен

Телеведущий - 40 000 гривен

Водитель-международник - 37 500 гривен

Руководитель отдела продаж - 35 000 гривен

Высотник - 35 000 гривен

Самая низкая зарплата в Украине сейчас у уборщика - 7500 гривен. Однако в августе она выросла на 7%.