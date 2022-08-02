Какие вакансии для подработки предлагают в Украине сейчас: берут даже без опыта

Еще часть украинцев смогла сохранить работу, но зарплаты остались либо на довоенном уровне или же были сокращены. Все эти проблемы заставили жителей Украины искать возможность дополнительного или временного заработка.

Поиск работы сейчас стал актуальным вопросом в Украине. Жители многих областей вынуждены были поменять регион проживания из-за военных действий и лишились постоянного места работы. Кого-то сократили, еще часть людей потеряла работу из-за разрушений, временной оккупации.

Какую работу сейчас предлагают работодатели и какие готовы платить зарплаты - читайте в материале ниже.

По данным OLX Работа, на рынке труда вырос спрос на полную занятость и на временную подработку. Работодатели готовы нанимать сейчас на временную занятость, чтобы выполнить срочные задачи.

Какую предлагают сейчас работу в Украине

Больше всего сейчас подработки в сфере рабочих вакансий - это временная работа или частичная занятость.

В строительной сфере есть вакансии для разнорабочих. Зарплаты от 700 до 1550 гривен за услугу или за смену.

Много предложений есть в сфере транспорта - больше всего для водителей. За месяц можно на такой работе получить от 17,8 до 25 тысяч гривен. Оплата зависит от типа занятости.

Предлагают вакансии и в сфере клининга. Уборщицам в среднем платят от 1,5 тысячи гривен на подработке и до 9 тысяч гривен на временной работе.

Есть предложения неполной занятости для нерабочих специальностей. К примеру, за час работы репетитора сейчас предлагают от 175 до 215 гривен.

Менеджеры по продажам в условиях частичной занятости могут получать сейчас до 11 тысяч гривен.

Топ-10 вакансий для подработки

1. Разнорабочий

2. Водитель

3. Уборщица

4. Репетитор

5. Строитель

6. Грузчик

7. Продавец

8. Няня

9. Домработница

10. Менеджер по продажам

А если нет опыта работы?

На работу без опыта сейчас приглашают в сферу торговли, в строительство, в транспортные перевозки (при наличии водительского удостоверения) и колл-центры.

Самую большую зарплату сейчас предлагают водителям и операторам колл-центров - 25-27 тысяч гривен.

Топ-10 вакансий для соискателей без опыта работы